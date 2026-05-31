„Sírva hallgattam a többi szülőt” – Összetört az édesanya, amikor kiderült az igazság a lányáról, de a csoda végül megtörtént

Minden szülő rémálma vált valóra Ashley számára, amikor az első, felhőtlen hónapok után sötét fellegek gyülekeztek a család feje felett, és kiderült, hogy a kislányát érintő fejlődési zavar mögött az autizmus áll. Első kislánya, Breah után a kis Presley érkezése maga volt a csoda. Az édesanya magabiztos volt, úgy érezte, jöhet bármilyen akadály. A feketeleves azonban csak ezután következett.

A kis Presley imádnivaló mosolya mögött komoly küzdelem áll: Édesanyja az interneten mutatja meg, milyen az élet az autizmussal / Fotó: Lewisempire12/Youtube.com

Harc az autizmussal: a fojtogató félelem időszaka

A kislány nyolc-kilenc hónapos kora körül az anya észrevette, hogy valami nincs rendben: Presley látványosan lemaradt a fejlődésben a többi gyerekhez képest. Végül az anyósa nyomott a kezébe egy brossúrát az autizmusról. A hivatalos diagnózisra azonban az első osztályig várni kellett.

Ezt fel kell dolgozni. Néha gyászolnod kell. De végül békét hozott nekünk, mert így már tudtunk tervezni

– mondta Ashley, hozzátéve, hogy az első éveket teljesen felemésztette a rettegés és a bizonytalanság.

Míg a környezetében lévő szülők hétköznapi dolgok miatt panaszkodtak, Ashley-nek megszakadt a szíve a tehetetlenségtől.

Hallod a többi szülőt beszélni, akiknek nem autista a gyereke, és azon drámáznak, hogy ’Úristen, a gyerekem még nem jár’. Te meg közben arra gondolsz: én csak azt akarom, hogy a gyerekem kimondja, hogy anya. Csak hallani akarom a saját gyerekem hangját

– csuklott el az édesanya hangja a fájó emlékek miatt.

Könnyek után a csoda

A kislány végül hatévesen kezdett el szavakat ismételgetni, de a valódi áttörés 12 éves korában jött el, amikor végre magától kezdett beszélni. Ami másnak természetes, az a Lewis családnak egy kész csoda volt.

Minden egyes kis lépés egy ünnep. Minden apró mérföldkő egy hatalmas győzelem, és mi teljesen megőrülünk a boldogságtól, amikor ünnepelünk

– mesélte lelkesen Ashley a People magazinnak. Az anya ma már 1,4 milliós követőtáborral büszkélkedhet az Instagramon és a TikTokon.

Az internetet eredetileg teljesen véletlenül hódították meg egy videóval, amiben Presley élénkvörös fonatokat kapott, a netezők pedig azonnal imádni kezdték a kislány vagány stílusát. Ashley azóta egy hatalmas, támogató közösséget épített ki, ahol a sorstárs szülők foghatják egymás kezét a bajban.