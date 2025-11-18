„Saját kezembe vettem a sorsunkat” – Angliából hozta haza kisfiát Brigi, hogy végre diagnosztizálni tudják

Az Angliában élő autista Matteo nem kaphat hivatalos diagnózist, mert a szigetországban a szakértői vizsgálat komplexitása miatt visszatartják a szakvéleményt amíg a „tünetek jobban megfigyelhetők”. Brigi, Matteo édesanyja azt mondja, haza kellett hoznia a gyereket Budapestre, hogy végre választ kapjon, mi a baja a fiának.

Matteo autista, de hivatalos állásfoglalás még nem született Angliában. Brigi Magyarországon vizsgáltatta meg fiát Fotó: Családi album

Angliában nincs diagnózis, magyar tanácsra fejleszti az autista gyerekét az anyuka

Brigi 10 éve költözött Angliába, Birmingham közelébe, mert a nyíregyházi szociálpedagógiai végzettségével nem talált megfelelő munkát a környéken. Munka miatt ment Angliába, de ottragadt az édesanyja és a testvére mellett, akik már egy ideje ott éltek. Matteo már kint született öt évvel ezelőtt. A kisfiú egy éves volt, amikor Brigi észrevette, hogy baj van.

Egy éves korában tűnt fel, hogy nem hallgatott a nevére, nem tartott szemkontaktust, látszólag nem értett semmit abból, amit mondtunk neki. Nem akart magától semmilyen ételt a szájába venni, nem nyúlt érte. Láttam, hogy a barátnőim gyerekeihez képest az én fiam le van maradva

- mesélte Brigi.

Az aggódó édesanya szakemberekhez fordult, de nem kapott diagnózist

Ez rendszerszintű probléma én úgy gondolom. Azt mondják itt, hogy még változhat a fejlődés mértéke és üteme Matteo-nak. A várólista pedig óriási a diagnózisra és a fejlesztésekre, mi például két és fél éve várunk az időpontra, és talán majd jövő év elején sorra kerülünk. Sok szakembernél jártunk itt Birminghamban, és mindegyik azt mondta, hogy autisztikus tünetei vannak, de nem mondhatják ki nyíltan, hogy autizmus

- panaszolta el Brigi a tapasztalatait.

Brigi Budapestre utazott Matteo-val a szakvéleményért

Hazautaztam és elvittem Matteot egy TSMT terapeutához, akit egy óvónő barátnőm ajánlott nekem. A TSMT torna segít az autista gyerekeknek, de leginkább abban bíztam, hogy a szakember megmondja végre nekem, hogy ez autizmus vagy nem, vagy mi a baj vele. Az anyai megérzés nem csal, megerősített az autizmusban, és elmondta, hogy nagyon le van maradva a kisfiam.

Brigi és Matteo visszamentek Angliába, és az itthon kapott fejlesztési tanácsok alapján otthon gyakorolták a feladatsorokat.

Én a saját kezembe vettem a sorsunkat, egy ideig csináltuk a TSMT terápiát, amit még a magyar szakember írt le nekem, de nem volt túlzottan sikeres nálunk. Sajnos nem mindenkinél működik, nálunk pont nem. Az elsődleges célom az, hogy a gyermekemet a való életre neveljem. Szerintem nagyon sok szülő elköveti azt a hibát, hogy az autizmus mögé bújnak, és azt mondják, hogy a gyerek ezt és azt nem tudja megcsinálni és kész. Pedig a felnőtt életre kell felkészíteni a gyereket, és a minél önállóbb életre nevelés a lényeg

- mondta el Brigi.