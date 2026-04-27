Barbinek Paula: „Sokan mondták, hogy nem vagyok autista”

Egyáltalán nem sokkolta színésznőt a felismerés, miszerint autista, hanem éppen az ellenkezője történt: Barbinek Paula úgy érezte, hogy egy mázsás súly gördült le a mellkasáról.

Barbinek Paula azt hitte, hogy vele van a baj

Barbinek Paula idegennek élte meg a világot

Megváltozott minden körülöttem! A diagnózis előtt homályban éltem, de utána minden értelmet nyert. A szorongásom enyhébb lett, mivel már értem, hogy mi történik velem

– kezdte a hot!-nak.

A gyermekkori élmények új értelmet nyertek. A társai nem éreztették vele, hogy különbözik tőlük, ő mégis idegennek élte meg a világot.

„Úgy éreztem, hogy egy kínai nyelvű számítógépes rendszer fut bennem, amit nem értek. Azt hittem, hogy velem van a baj, mert másoknak mindig van kedvük a társas helyzetekhez, nekem pedig nem Zavartak a különböző textúrák és a hirtelen fények” – árulta el Paula.

Szerinte a társadalom még keveset tud az autizmusról. Találkozott azzal a reakcióval is, hogy nem hitték el a diagnózisát.

„Rendszeresen fellépő viselkedésmód a maszkolás, azaz úgy viselkedünk, mint a többiek, de ez rettentő kimerítő. Sokan mondták, hogy nem vagyok autista, hiszen tudok beszélni. Kevesen tudják, hogy az autizmus nem egyenlő az esőember sztereotípiával.”

Barbinek Paula és az édesanyja, Tallós Rita a legjobb barátnők

Paula kulcsot kapott

A színpad és a szereplés Paula számára biztonságos, ezzel szemben a hétköznapi élet kiszámíthatatlan.

A színpadon van szöveg és forgatókönyv; tudom, hogy mi fog történni velem. A való életben nincsenek megírt párbeszédek, így minden váratlan inger feszültséget okoz.

Az autizmus kihívásokkal jár, ám Paula számos tulajdonságát értékesnek tartja.

„Gyerekként azt mondták, hogy komoly vagyok, most meg azt, hogy gyerekes, de én imádom, hogy tudok önfeledten örülni” – fogalmazott az Ázsia Expressz sztárja.

A diagnózis az édesanyjához fűződő viszonyához is kulcsot adott Paula kezébe.

„Segített megérteni anyukámat is. Már látom, hogy gyerekként miért hiányzott a rendszer, amit ő ADHD-san nem mindig tudott biztosítani. Most már tudom, hogy máshogy működünk, néha pedig túlságosan hasonlóan” – magyarázta.