Saját nagymamája itatta halálra a 4 éves kislányt – Borzalmas részletek kerültek napvilágra

A tragédia részleteire csak most, Roxanne Record tárgyalásán derült fény. A vád szerint az 57 éves nő azért gurult dühbe, mert az apró unokája, China, beleivott a nagymama whiskey-jébe. A bosszú kegyetlen volt: a nőt azzal vádolják, hogy a földre kényszerítette a kislányt, és erőszakkal itatta meg vele a maradék alkoholt – a vád szerint ez a szándékos gyilkosság vezetett a gyermek felfoghatatlan halálához.
Az ügyészség szerint a házban uralkodó állapotok messze voltak a normálistól. A kis Chinát valóságos bűnbaknak kikiáltva kínozták, még az alapvető szükségleteiért is büntetés járt.
A gyerekek a házban csak úgy emlegették, hogy ő a tolvaj. Állandóan lopott. És hogy mit lopott? Ételt és vizet. A saját otthonában próbált vízhez jutni, amit bűnnek tekintettek
– fogalmazott a döbbent esküdtek előtt Dana Cummings ügyészhelyettes.
Ami talán még ennél is gyomorforgatóbb, hogy a kislány anyja, Kadjah Record is ott volt a szobában. Ahelyett, hogy megvédte volna a gyermekét, tétlenül végignézte, ahogy China eszméletét veszti. A rendőrséget már csak akkor hívták, amikor a kislány nem reagált semmire. A boncolás később megerősítette: a gyermek halálát akut alkoholmérgezés okozta.
A nagymama védője a tárgyaláson azzal próbált érvelni, hogy védence nem akart ölni, csupán egy szerencsétlen balesetről van szó, és az asszony még újraélesztéssel is próbálkozott.
Az a kislány elment, és ez egy olyan tragédia, amit egyetlen családnak sem szabadna átélnie. De a tragédia nem ugyanaz, mint a gyilkosság. A baleset nem szándékosság, és a gyász nem bűnösség
– próbálta mosdatni az asszonyt Caitlin Fowlkes ügyvéd.
A bíróságot azonban nehéz lesz meggyőzni. Ha bűnösnek találják, Roxanne Record élete végéig rács mögé kerülhet. A kislány anyja júniusban áll bíróság elé, őt szintén gyilkossággal vádolják – írja a People magazin.
