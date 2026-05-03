Saját nagymamája itatta halálra a 4 éves kislányt – Borzalmas részletek kerültek napvilágra

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 03. 21:00
Egy 57 éves asszony a saját unokáját kínozta halálra, mert a gyermek engedély nélkül inni merészelt az üvegből. A nevelés eszköze egy fél üveg tömény szesz volt, amit addig diktáltak a kislányba, amíg a szervezete fel nem adta a harcot.
A tragédia részleteire csak most, Roxanne Record tárgyalásán derült fény. A vád szerint az 57 éves nő azért gurult dühbe, mert az apró unokája, China, beleivott a nagymama whiskey-jébe. A bosszú kegyetlen volt: a nőt azzal vádolják, hogy a földre kényszerítette a kislányt, és erőszakkal itatta meg vele a maradék alkoholt – a vád szerint ez a szándékos gyilkosság vezetett a gyermek felfoghatatlan halálához.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az ügyészség szerint a házban uralkodó állapotok messze voltak a normálistól. A kis Chinát valóságos bűnbaknak kikiáltva kínozták, még az alapvető szükségleteiért is büntetés járt.

A gyerekek a házban csak úgy emlegették, hogy ő a tolvaj. Állandóan lopott. És hogy mit lopott? Ételt és vizet. A saját otthonában próbált vízhez jutni, amit bűnnek tekintettek

– fogalmazott a döbbent esküdtek előtt Dana Cummings ügyészhelyettes.

Az anya csak nézte a gyilkosságot

Ami talán még ennél is gyomorforgatóbb, hogy a kislány anyja, Kadjah Record is ott volt a szobában. Ahelyett, hogy megvédte volna a gyermekét, tétlenül végignézte, ahogy China eszméletét veszti. A rendőrséget már csak akkor hívták, amikor a kislány nem reagált semmire. A boncolás később megerősítette: a gyermek halálát akut alkoholmérgezés okozta.

„A tragédia nem ugyanaz, mint a gyilkosság”

A nagymama védője a tárgyaláson azzal próbált érvelni, hogy védence nem akart ölni, csupán egy szerencsétlen balesetről van szó, és az asszony még újraélesztéssel is próbálkozott.

Az a kislány elment, és ez egy olyan tragédia, amit egyetlen családnak sem szabadna átélnie. De a tragédia nem ugyanaz, mint a gyilkosság. A baleset nem szándékosság, és a gyász nem bűnösség

– próbálta mosdatni az asszonyt Caitlin Fowlkes ügyvéd.

A bíróságot azonban nehéz lesz meggyőzni. Ha bűnösnek találják, Roxanne Record élete végéig rács mögé kerülhet. A kislány anyja júniusban áll bíróság elé, őt szintén gyilkossággal vádolják – írja a People magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
