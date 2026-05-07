A halmozottan sérült Máté is segít édesanyjának az alapítvány körül - együtt gyűjtenek, hogy Máté lábra tudjon állni

Nem sokkal azután, hogy Máté átesett a Nazarov-műtéten, máris munkába állt. Ráadásul nem is akármilyen feladatot lát el: ő az alapítvány arca, a minőségellenőr, vagy ahogy magát hívja, a kisfőnök. A halmozottan sérült fiú édesanyja kivételes tehetséggel van megáldva, szebbnél szebb táskákat, tolltartókat, neszesszereket és egyéb különlegességet varr, amiket licitre bocsát, hogy Máté fejlesztőit továbbra is finanszírozni tudják. A soproni édesanya egyedül neveli fiát, aki mellett 24 órában otthon kell lennie. Munkát így lehetetlen vállalni, ezért azt használja, amit az élettől kapott: a kreativitását. Mónika bízik abban, hogy kettőjük kitartó munkája meghozza gyümölcsét, fia előtt pedig egy önállóbb, még boldogabb élet áll.

Máté a Nazarov-műtét után azonnal munkába állt. Édesanyja alkotásait ellenőrzi és előszeretettel vállal reklámfotózásokat is

A Nazarov-műtét mellett még egy kis városnézésre is volt idő

Dr. Igor Nazarov egy olyan spanyolországi specialista, aki testszerte végez apró, tűszúrásszerű bemetszéseket a páciens bőre alatt, így a letapadt izomzatot fellazítja. Ahhoz, hogy Máténál a gyógytornák és az intenzív terápiák ténylegesen ki tudják fejteni hatásukat, ez a műtét elengedhetetlen volt. A cél ugyanis az, hogy Máté önállóan lábra álljon, ehhez viszont még erősödnie kell. Mivel Máté koponyájában van egy sönt, amit az agyvérzés után kellett neki beültetni, repülőre nem ülhetett. Nagy boldogság volt tehát, amikor április 20-án, 28 órás autóút után Mónikáék megérkeztek Barcelonába. A műtét rendben lezajlott, a rákövetkező napon pedig már el is hagyhatták a kórházat. Egy kedves segítő hölgy, Éva is Mónikáékkal tartott, ami hatalmas segítség volt az egyedülálló édesanyának.

Ezek az apró kikapcsolódások ritkán adatnak meg nekünk. Bevallom, én nagyon élveztem a belvárosi sétákat és Máténak is tetszett a nyüzsgés, a város hangulata. Természetesen figyelnünk kellett rá, mert még csak rövid ideig ülhetett. Hálásak vagyunk ezekért a kis pillanatokért, együtt töltött időért

— fogalmazott Mónika.

Máté azóta sokkal jobban van: ízületei nem olyan kötöttek és sokkal kevesebb fájdalom gyötri, mint azelőtt. Lassan visszatérhetnek a dolgos hétköznapok és a budapesti intenzív terápiák is.