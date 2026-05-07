A halmozottan sérült Máté is segít édesanyjának az alapítvány körül - együtt gyűjtenek, hogy Máté lábra tudjon állni

Nem sokkal azután, hogy Máté átesett a Nazarov-műtéten, máris munkába állt. Ráadásul nem is akármilyen feladatot lát el: ő az alapítvány arca, a minőségellenőr, vagy ahogy magát hívja, a kisfőnök. A halmozottan sérült fiú édesanyja kivételes tehetséggel van megáldva, szebbnél szebb táskákat, tolltartókat, neszesszereket és egyéb különlegességet varr, amiket licitre bocsát, hogy Máté fejlesztőit továbbra is finanszírozni tudják. A soproni édesanya egyedül neveli fiát, aki mellett 24 órában otthon kell lennie. Munkát így lehetetlen vállalni, ezért azt használja, amit az élettől kapott: a kreativitását. Mónika bízik abban, hogy kettőjük kitartó munkája meghozza gyümölcsét, fia előtt pedig egy önállóbb, még boldogabb élet áll.
Dr. Igor Nazarov egy olyan spanyolországi specialista, aki testszerte végez apró, tűszúrásszerű bemetszéseket a páciens bőre alatt, így a letapadt izomzatot fellazítja. Ahhoz, hogy Máténál a gyógytornák és az intenzív terápiák ténylegesen ki tudják fejteni hatásukat, ez a műtét elengedhetetlen volt. A cél ugyanis az, hogy Máté önállóan lábra álljon, ehhez viszont még erősödnie kell. Mivel Máté koponyájában van egy sönt, amit az agyvérzés után kellett neki beültetni, repülőre nem ülhetett. Nagy boldogság volt tehát, amikor április 20-án, 28 órás autóút után Mónikáék megérkeztek Barcelonába. A műtét rendben lezajlott, a rákövetkező napon pedig már el is hagyhatták a kórházat. Egy kedves segítő hölgy, Éva is Mónikáékkal tartott, ami hatalmas segítség volt az egyedülálló édesanyának.
Ezek az apró kikapcsolódások ritkán adatnak meg nekünk. Bevallom, én nagyon élveztem a belvárosi sétákat és Máténak is tetszett a nyüzsgés, a város hangulata. Természetesen figyelnünk kellett rá, mert még csak rövid ideig ülhetett. Hálásak vagyunk ezekért a kis pillanatokért, együtt töltött időért
— fogalmazott Mónika.
Máté azóta sokkal jobban van: ízületei nem olyan kötöttek és sokkal kevesebb fájdalom gyötri, mint azelőtt. Lassan visszatérhetnek a dolgos hétköznapok és a budapesti intenzív terápiák is.
Mivel Mónika egyedül neveli Mátét, a hat-hét hetente esedékes budapesti intenzív terápiák árát az utazással, illetve a szállással együtt nem tudja egyedül előteremteni. Éppen ezért hónapokkal ezelőtt úgy döntött, létrehoz egy licitcsoportot a közösségi médiában. Az adományokért cserébe azonban szeretett volna ő is adni valamit, sőt, nem is akármit. A repertoárban a férfi-női hátizsákok, a válltáskák, a tolltartók és a neszesszerek mellett egészen különleges darabok: vízlepergető könyvtartók, vagy épp zsebkendőtartók is megtalálhatóak.
A fotózás itt egy kicsit nehezebb volt Máténak. Minél kisebb valami, annál nehezebb megfognia. Többször kiesett a kezéből, vagy éppen túl erősen rámarkolt, de közben rengeteget nevettünk. Olyan cukin tartotta, hogy megérte minden pillanat
— idézte fel a közös munka örömét Mónika.
Kezdetben Mónika a termékeit egy sima háttér előtt fotózta be, majd jött az ötlet: hiszen a Máté Világa Alapítvány épp Mátéról szól, miért is ne lehetne ily módon ő az alapítvány arca? Máté pedig örömmel vállalja is a rászabott feladatot: alig várja, hogy pózolhasson a táskákkal, már előre odakészül, és mosolyogva várja, hogy készüljenek a fényképek.
Máté 2009. június 3-án született Budapesten. A várandósság alatt sajnos nem várt komplikációk léptek fel, amikor ikertestvére a terhesség felénél elment, emiatt pedig Máté is a vártnál jóval korábban jött világra. Muszáj volt a világra segíteni, hiszen mellette volt egy halott magzat, Mónika pedig vérmérgezést kapott. A kezdeti megpróbáltatások során agyvérzést kapott. Máté látássérült, a látásának mindössze 10 százaléka maradt meg. Emellett a mozgása és az értelmi fejlődése is érintett, illetve epilepsziával is küzd. Mégis hihetetlen kitartással, jókedvvel és mosollyal vesz részt mindenben. Nemsokára pedig nagybácsiként is remekelhet, nővérének ugyanis tavasszal megszületett első kislánya.
