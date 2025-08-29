„A férjem, amikor először meglátta a kislányunkat, azt mondta: látja az értelmet a szemében” – segítséget kérnek a születésekor agyvérzést kapott kis Emmának

A három éves Emma korábban érkezett édesanyja, Zsiga Andrea és férje életébe. A 27. hétre született kislány szüleinek az orvosok öt nap után jelezték, hogy kétoldali súlyos agyvérzése volt, valószínűleg születéskor. Az agyvérzés vízfejűséget okozott, ami miatt shunt-öt - a folyadékot elvezető kis cső - is kapott. Nagyon rossz jóslatokat kaptak, a felmerült komplikációk miatt.
Annyira örülök, hogy mi akkor nem hallgattunk senkire, és hittünk Emmában. És hát.. itt van. Igazolja, hogy megérte küzdeni
– emlékezett vissza Andrea.
Másfél éves koráig két-három havonta kórházban voltunk, shunt problémákból fakadóan 8 műtéten esett át. Az első állandó shunt műtétje után újra kellett éleszteni. Elmondani nem tudom, hogy mennyire megviselt minket ez az időszak
– mondta lapunknak az anya.
Emma feje 1,5 éves korára a felgyülemlett folyadék miatt nagyon megnőtt, fejkörfogata egészen 52 centiméteresre tágult. Egy átlagos felnőtt koponyájának kerülete körülbelül 55-57 centiméter.
Emma mozgásában súlyosan korlátozott, hiszen az agyvérzés okán a jobb oldala feszes, végtagjait nehezebben tudja mozgatni.
A férjem, amikor először meglátta a kislányunkat, azt mondta nekem: látja az értelmet Emma szemében. Igazából ez visz minket folyamatosan előre
– mondta Borsnak az anya kislányának értelméről, ami Emma korához megfelelő szinten van. A szülők ezért nagyon hálásak, és ez motiválja őket abban, hogy a fejlesztésében mindent megtegyenek.
Emma csoda kategória
– mondja anyukája, ami nem csoda, hiszen a kislány annyi mindenen ment át. Az értelme mégis mindezek ellenére a korának megfelelő, megérti amit mondanak neki és beszél is. Mindezt a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei is megerősítették.
Andrea szerint Emma egy hihetetlenül vidám, mosolygós, életrevaló kislány, akinek a szemében sokszor a huncutság is ott ragyog.
Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a szülei lehetünk
– tette hozzá.
Nem csoda azonban, hogy egy kihagyhatatlan lehetőségre azonnal lecsaptak. Idén ősszel Magyarországra érkezik egy olyan amerikai szakember, aki nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy Emma mihamarabb behozhassa a mozgásbéli lemaradásait.
Egy sorstárs kisfiú, Zétény történetét követve jött velem szembe ez az intenzív fejlesztés. A Facebook-oldalán láttuk, hogy miután Zéti részt vett két ilyen intenzív fejlesztésen is Amerikában, mára már járókeret segítségével lépeget. Előtte nem volt képes önálló helyzetváltoztatásra.
– mesélte az édesanya. A Ferrer Pediatrics alapítójának a hazánkba érkezésével a család meglátta a reményt, hogy Emma mihamarabb behozassa mozgásbéli lemaradásait, meg tanuljon ülni, mászni, állni, járni.
Emma gyógyulásáért februárban egy Facebook-oldal indult a „Csoda Emma mosolyáért” névvel, június végén értesültek erről a lehetőségről, így augusztus eleje óta erre gyűjtenek, a kezelés előlegének ára már összegyűlt.
Így már időpontot tudtunk foglalni. De sürget az idő, hiszen a kezelés árához még nagyon sok kell
– mondja az anyuka. A gyűjtés október 16-ig tart, a családnak eddig van szüksége minden segítségre. Most az elsődleges cél ez az októberi intenzív fejlesztés, azonban az anyagi nehézségek miatt a családnak más fejlesztéseket el kellett engedniük. Minden további támogatásért hálásak, hogy folytathassák Emma eddigi fejlesztéseit is.
Az, ha látom mosolyogni, nekem a legnagyobb öröm. Ha Emmán látom, hogy boldog és minden rendben van, nagyon sok erőt ad nekem
– zárta le gondolatait az édesanya, aki férjével együtt minden tőlük telhetőt megtesznek kislányukért. Most azonban segítségre van szükségük.
