„A férjem, amikor először meglátta a kislányunkat, azt mondta: látja az értelmet a szemében” – segítséget kérnek a születésekor agyvérzést kapott kis Emmának

A három éves Emma korábban érkezett édesanyja, Zsiga Andrea és férje életébe. A 27. hétre született kislány szüleinek az orvosok öt nap után jelezték, hogy kétoldali súlyos agyvérzése volt, valószínűleg születéskor. Az agyvérzés vízfejűséget okozott, ami miatt shunt-öt - a folyadékot elvezető kis cső - is kapott. Nagyon rossz jóslatokat kaptak, a felmerült komplikációk miatt.

Az agyvérzést követően komplikációk léptek fel Emma életében Fotó: Bors olvasó

Annyira örülök, hogy mi akkor nem hallgattunk senkire, és hittünk Emmában. És hát.. itt van. Igazolja, hogy megérte küzdeni

– emlékezett vissza Andrea.

Az agyvérzés szövődményekkel járt

Másfél éves koráig két-három havonta kórházban voltunk, shunt problémákból fakadóan 8 műtéten esett át. Az első állandó shunt műtétje után újra kellett éleszteni. Elmondani nem tudom, hogy mennyire megviselt minket ez az időszak

– mondta lapunknak az anya.

Emma feje 1,5 éves korára a felgyülemlett folyadék miatt nagyon megnőtt, fejkörfogata egészen 52 centiméteresre tágult. Egy átlagos felnőtt koponyájának kerülete körülbelül 55-57 centiméter.

Emma mozgásában súlyosan korlátozott, hiszen az agyvérzés okán a jobb oldala feszes, végtagjait nehezebben tudja mozgatni.

A férjem, amikor először meglátta a kislányunkat, azt mondta nekem: látja az értelmet Emma szemében. Igazából ez visz minket folyamatosan előre

– mondta Borsnak az anya kislányának értelméről, ami Emma korához megfelelő szinten van. A szülők ezért nagyon hálásak, és ez motiválja őket abban, hogy a fejlesztésében mindent megtegyenek.

Emma csoda kategória

– mondja anyukája, ami nem csoda, hiszen a kislány annyi mindenen ment át. Az értelme mégis mindezek ellenére a korának megfelelő, megérti amit mondanak neki és beszél is. Mindezt a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei is megerősítették.

Emma szülei mindent megtesznek, hogy a szükséges fejlesztéseket megadhassák kislányuknak Fotó: Bors Olvasói

Andrea szerint Emma egy hihetetlenül vidám, mosolygós, életrevaló kislány, akinek a szemében sokszor a huncutság is ott ragyog.

Nagyon szerencsések vagyunk, hogy a szülei lehetünk

– tette hozzá.

Nem csoda azonban, hogy egy kihagyhatatlan lehetőségre azonnal lecsaptak. Idén ősszel Magyarországra érkezik egy olyan amerikai szakember, aki nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy Emma mihamarabb behozhassa a mozgásbéli lemaradásait.

Egy sorstárs kisfiú, Zétény történetét követve jött velem szembe ez az intenzív fejlesztés. A Facebook-oldalán láttuk, hogy miután Zéti részt vett két ilyen intenzív fejlesztésen is Amerikában, mára már járókeret segítségével lépeget. Előtte nem volt képes önálló helyzetváltoztatásra.

– mesélte az édesanya. A Ferrer Pediatrics alapítójának a hazánkba érkezésével a család meglátta a reményt, hogy Emma mihamarabb behozassa mozgásbéli lemaradásait, meg tanuljon ülni, mászni, állni, járni.