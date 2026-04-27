"Nem hiszem, hogy felfogja, milyen messzire jutott" – megmentették az orvosok az agydaganattal küzdő négyéves kislányt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 19:00
Hosszú út vár az óvodásra, mire újra önmaga lesz. Szülei ennek ellenére rendkívül hálásak az őt megmentő orvosoknak. Így épül fel agydaganata után a négyéves kislány.
Egy édesanya végtelenül hálás az orvosi csapatnak, miután 4 éves lánya egy váratlanul felfedezett agydaganat után szinte a csodával határos módon felépült.

Agydaganat keserítette meg egy kislány életét
Hírtelen változások utaltak a gyilkos kórra

Az óvodás, skót Jessica Macrae tavaly egy kritikus műtéten esett át Glasgow-ban, miután az agya hátsó részén daganatot találtak. Ezt követően 12 hetes rehabilitációs programon vett részt, amelynek elején sem beszélni, sem enni nem tudott önállóan.

Szülei, a 40 éves Jude Pender és a 43 éves Andrew Macrae aggódva figyelték a változásokat, amelyekről később kiderült, hogy a daganat tünetei voltak.

Ami fejfájással és reggeli rosszulléttel kezdődött, fokozatosan egyensúly- és koordinációs problémákká fajult. Nagyon lassan alakult ki, de sok minden nem volt rendben. A színezése a korához képest rendezettből nagyon rendezetlenné vált, abbahagyta a tornát, mert azt mondta, szédül tőle, és észrevettem, hogy a járása is megváltozott.

Augusztusban keresték fel az orvost, ahol több vizsgálat után hazaküldték őket, ám októberben fordulópont következett: romló állapota miatt végzett CT-vizsgálat során folyadékot találtak az agyában.

Október 17-én meg is műtötték Jessicát. A beavatkozás utáni időszakban súlyos rosszullétekkel küzdött.

Az idegsebészek nagyszerű munkát végeztek Jessicával, hogy idáig eljuttassák, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy megmentették az életét

- mondta az édesanya, aki már ekkor tudta, hogy csapatmunkára lesz szükségük lánya felépüléséhez.

Így éli életét agydaganatműtétje után a kislány

Pender szerint Jessica intenzív neurorehabilitációban részesült, ami nagyban hozzájárult jelenlegi állapotához. A kislány 13 hétig maradt kórházban, ahol naponta tartottak fizioterápiás foglalkozásokat az ágya mellett, a szenzoros szobában, a tornateremben és a hidroterápiás medencében – írja az Independent.

Játszottak, akadálypályákat állítottak fel, és mindent szórakoztatóvá tettek. Jessica alig várta a gyógytornászát, és ez hatalmas különbséget jelentett.

Januárban térhetett haza Jessica, és azóta otthon lábadozik. Beszédkészsége visszatért, és ismét önállóan eszik. Járása bár még nem tért vissza teljesen a rendes kerékvágásba, már stabilabban és magabiztosabban lépked.

Tudja, hogy beteg volt, de nem hiszem, hogy felfogja, milyen messzire jutott. Hihetetlenül hálásak vagyunk a csapatoknak, akik gondoskodtak róla.

 

