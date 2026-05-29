Hátfájás miatt sietett orvoshoz a fiatal nő: a kapott diagnózis egészen lesújtó volt

A 38 éves Amy Seagar eredetileg hátfájás miatt ment kórházba, azok után, hogy előtte zsibbadást és bizsergést is tapasztalt az arcának bal oldalán, valamint az egyik fülével sem hallott rendesen, ám hamarosan kiderült, hogy nagyobb a baj, mintsem gondolta. A Londonban élő Amy először 2024 januárjában, majd márciusában fordult orvoshoz a panaszai miatt. Az utóbbi alkalom során, az MRI-vizsgálatot követően derült ki, hogy agydaganatban szenved, ami miatt műtéten kell átesnie.

Hátfájása miatt ment orvoshoz: sokkot kapott, amikor kiderült, hogy agydaganata van / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Amy-t a diagnózis után két hónappal később operálták meg.

Amikor közölték velem, hogy agydaganatom van, azt gondoltam, meg fogok halni. Az egész olyan alattomosan alakult ki: éltem a megszokott életemet, és fogalmam sem volt arról, hogy egy hatalmas daganat van a fejemben, mert nem okozott drasztikusan, egyértelmű tüneteket, noha így utóbb visszagondolva minden világos. Az egyik fülemre rosszabbul hallottam, ami miatt el kellett volna mennem orvoshoz, azonban, mivel nem befolyásolta igazán a mindennapjaimat, egyszerűen túlléptem rajta, pedig ezek valójában nagyon komoly tünetek voltak

- emlékezett vissza a fiatal nő, akinél akusztikus neurinómát, egy ritka, jóindulatú daganatot diagnosztizáltak.

A tumor ilyen betegségek esetében a belső fület az aggyal összekötő fő idegen alakul ki, és bár Amy műtétje sikeres volt, a daganat egészét nem tudták eltávolítani, mivel annak egy része már az arcidegéhez kapcsolódott: tehát, ha azt kivágták volna, akkor az arcának az egyik oldala teljesen lebénult volt. Így viszont "csak" a hallását vesztette el egyik fülére.

Szeretné felhívni a figyelmet az agydaganatokra

Amy jelenleg hat havonta jár ellenőrző vizsgálatokra, mialatt igyekszik adományokat gyűjteni egy, az agydaganat kutatását támogató szervezet számára: ennek keretében egy jótékonysági sétán is részt kíván venni.

Ez az ügy nagyon közel áll a szívemhez, és létfontosságú, hogy az agydaganatok kutatása megfelelő támogatást kapjon. Rengeteg különböző típusú agydaganat létezik, így tehát több figyelemre és több pénzre van szükség a kutatásokhoz

- idézte a nőt a The Sun.