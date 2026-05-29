A Fehér Ház UFO-weboldalt indított, megdöbbentő, mire használják

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 19:45
Az aliens.gov weboldal szójátékként funkcionál. A Fehér Ház nem UFO-jelentésekhez hozta létre az oldalt.
A Fehér Ház csütörtökön elindította az aliens.gov nevű weboldalt, ahol azonban nem UFO-kat lehet bejelenteni, hanem illegális bevándorlókkal kapcsolatos információkat lehet találni.

A Fehér Ház "UFO" weboldalt indított (Fotó: 123RF)

A név sokakat megtévesztett, mivel Donald Trump nemrég azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák az UFO-kkal és földönkívüliekkel kapcsolatos titkos dokumentumokat. Sokan ezért arra számítottak, hogy az oldal ilyen témájú tartalmakat kínál majd.

A kormány azonban inkább egy szójátékra építette a projektet, és az „alien” szó kettős jelentését használta ki: az angolban ugyanis egyszerre jelent földönkívülit és idegent is.

Köztünk járnak

- hirdeti a hackerstílusú weboldal tetején található zöld banner, amely egyértelműen a közelmúlt UFO-mániájára játszik rá.

Az idegenek közöttünk járnak, a környékünkön élnek, és a mindennapi életünkben kapcsolatba lépnek velünk

- írja az oldal.

Az oldalon több lista, valamint a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) dokumentumai is megtalálhatók. A felhasználók rá is nagyíthatnak a térképen különböző városokra és államokra, hogy részletesebb képet kapjanak a letartóztatásokról - írja a New York Post.

 

