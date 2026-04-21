„Kár, hogy nem tudtalak visszacsábítani a szekrényembe” – Pajzán üzenetekkel bombázta diákját a nős tanár

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 05:30
A 46 éves családapa nem bírt magával: a méregdrága bentlakásos iskola falai között vetette ki hálóját a tinédzserre. A nős zaklató tanár éjszakai SMS-ekkel, kacsintós szmájlikkal és hátborzongató célzásokkal bombázta áldozatát – a karrierjének most örökre vége.
Vajon mi járhatott annak a férfinak a fejében, akinek mindene megvolt, mégis egy kislány kegyeit kereste? A kétgyermekes, nős James Samson nem egy útszéli alak, hanem egy évi 20 millió forintnak megfelelő tandíjat kérő elitiskola, a berkshire-i Luckley House School köztiszteletben álló földrajztanára volt. Egészen addig a pontig, amíg ki nem derült, hogy a zaklató tanár a tanítás helyett inkább a bizalmába férkőzött az egyik diáklányának, akit hónapokon át kényelmetlen üzenetekkel bombázott.

A nős zaklató tanár több mint 40 oldalnyi üzenettel ostromolta a védtelen diáklányt
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Negyvenoldalnyi bizonyíték a zaklató tanár ellen

A botrány akkor robbant ki, amikor a fegyelmi bizottság elé került az a több mint 40 oldalnyi üzenetváltás, amit a tanár produkált 2023 februárja és 2024 májusa között. Samson először elkérte a lány telefonszámát – arra hivatkozva, hogy „gond van az e-mailjével” –, majd elszabadult a pokol. A férfi karácsonykor, szilveszterkor és késő éjszaka is írogatott a tinédzsernek. Az üzenetek tartalma pedig finoman szólva is túllépte a szakmai korlátokat.

Bárcsak visszavihetnélek a szekrényembe… hogy keressünk egy mappát

– írta az egyik alkalommal egy kacsintós szmájli kíséretében.

De itt nem állt meg. Egy másik üzenetben nyíltan a lány tudtára adta, hogy óra közben is csak ő jár a fejében: „Csak téged néztelek, és amúgy sem figyeltem arra, amit a másik mondott.” Később pedig „pihenni” invitálta a szobájába a lányt a vizsgaidőszak alatt.

A lány megrettent a tanárától

A diáklány a bizottság előtt bevallotta: rettegett a tanár közeledésétől. Az üzeneteket „furcsának” és „nem tanárhoz méltónak” találta, amelyek miatt rendkívül kényelmetlenül érezte magát az iskolában.
 

Úgy tűnt, mintha lenne valami a dolog mögött, de nem volt világos, hogy pontosan mi

– fogalmazott a lány, aki szerint a férfi viselkedése egyértelműen több volt egyszerű kedvességnél.

A vizsgálat során kiderült, hogy a tanár tudatosan szegte meg az iskola legszigorúbb szabályait, amelyek tiltják a privát kapcsolattartást a diákokkal. Egy tanú a vallomásában kijelentette: ez a viselkedés a „grooming”, azaz a szexuális célú behálózás egyértelmű előjele volt.

Bukás és szégyen

A földrajztanárt azonnali hatállyal kirúgták, és örökre eltiltották a tanítástól. A fegyelmi testület szerint Samson viselkedése mélyen a szakmai etika alatt maradt, és súlyos visszaélést követett el. A nős tanár, aki korábban a rend és a fegyelem mintaképe volt, most szégyenben maradt: nemcsak az állását, de a becsületét is elveszítette a kacsintós szmájlik és a félreérthetetlen éjszakai üzenetek miatt – írja a brit Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu