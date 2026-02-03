Felháborító: diákját zaklatta egy pedagógus Győrben

Vádat emeltek a győri tanár ellen, aki az egyik, Győr-Moson-Sopronban működő katolikus iskolában az ügyészség szerint szándékosan túllépte az elfogadható közeledés határait. Ez nem szexuális jellegű volt, mindazonáltal veszélyeztette a diákok érzelmi, erkölcsi fejlődését. A Győri Járási Ügyészség négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt vádat emelt a volt tanárral szemben.
A tanár elkerült az intézményből.
Bár a hatóságok elsőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet, határozatukat a Győri Járási Ügyészség felülvizsgálta és most vádat is emelt négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt. A vádirati tényállás szerint a vádlott "a sértettekkel szemben olyan magatartást tanúsított, mellyel foglalkozásából eredő kötelességét szándékosan és súlyosan megszegte".
A vádhatóság felfüggesztett börtönt és a szakmától való eltiltást kért a bíróságtól.
Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, valamint azt, hogy tiltsák el a foglalkozásától. Az ügyben hamarosan a Csornai Járásbíróság fog előkészítő ülést tartani.
