Felháborító: diákját zaklatta egy pedagógus Győrben

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 20:20
Eleinte nem találtak bűncselekményre utaló jeleket. Később vádat emeltek a győri tanár ellen, aki feltételezhetően zaklatta diákjait.

Vádat emeltek a győri tanár ellen, aki az egyik, Győr-Moson-Sopronban működő katolikus iskolában az ügyészség szerint szándékosan túllépte az elfogadható közeledés határait. Ez nem szexuális jellegű volt, mindazonáltal veszélyeztette a diákok érzelmi, erkölcsi fejlődését. A Győri Járási Ügyészség négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt vádat emelt a volt tanárral szemben.

Fotó: Gé / MW

A tanár elkerült az intézményből.

Bár a hatóságok elsőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet, határozatukat a Győri Járási Ügyészség felülvizsgálta és most vádat is emelt négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt. A vádirati tényállás szerint a vádlott "a sértettekkel szemben olyan magatartást tanúsított, mellyel foglalkozásából eredő kötelességét szándékosan és súlyosan megszegte".

A vádhatóság felfüggesztett börtönt és a szakmától való eltiltást kért a bíróságtól.

Az ügyészség a férfival szemben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, valamint azt, hogy tiltsák el a foglalkozásától. Az ügyben hamarosan a Csornai Járásbíróság fog előkészítő ülést tartani.

 

 

