Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

“78 anyukám és 48 testvérem van”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 19:30
Döbbenetes élettörténet. Alighanem bele sem tudunk igazán gondolni, milyen lehetett a rettegett szektavezér Warren Jeffs gyermekeként felnőni.

“Apámnak nagyjából 78 felesége volt” – árulta el Rachel Jeffs, aki Warren Jeffs 49 gyermekének egyike.

Warren Jeffs legidősebb lánya, Rachel.
Warren Jeffs legidősebb lánya különleges helyet foglalt el a gyerekek közt
Fotó: YouTube

A szektavezér az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, egy arizonai székhelyű poligám szekta első embere volt, aki 2006-ban az FBI 10 legkeresettebb bűnözője közt is helyet kapott. A férfit végül még abban az évben elkapták, később pedig el is ítélték, mint szexragadozót. Bűneinek súlyát jól mutatja, hogy feltételes szabadlábon helyezését is leghamarabb majd csak 2038. július 22-én kérvényezheti.

Ilyen volt a szektavezér Warren Jeffs gyermekeként felnőni

A harmincas évei közepén járó Rachel a Keep Sweet: Pray and Obey című dokusorozat készítőinek mesélt a gyermekkoráról, kiemelve: sok olyan pillanatot éltek meg, amit összegezve azt mondhatja, jó gyerekkoruk volt.

“Anyám volt a második felesége, és én voltam az első lánya” – mondta Rachel, hozzátéve: épp ezért különleges helyet foglalt el az igencsak népes családban, az apja is másként tekintett rá, mint a többi gyermekére.

“Ha bárki akart bármit, azt mondták, Rachel, kérd meg apát, mert tudták, hogy nekem igent mond” – magyarázta. Kiemelte: alapvetően boldog család voltak, úsztak, túráztak, kempingeztek.

Ugyanezt erősítette meg a Today vendégeként is. “Az, hogy sok testvéred van, jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy sok barátod van. Ilyen értelemben nagyon jó volt. Közös programjaink voltak, közösen énekeltünk, játszottunk” – magyarázta. Kiemelte: persze a külvilággal nem tarthatták a kapcsolatot. Ráadásul nem csak hogy nem fejezhették ki, ha valami miatt frusztráltak vagy dühösek, ezen érzelmek még elfojtott állapotban is tiltottak voltak számukra. Mint fogalmazott: édesnek kellett lenniük.

Ráadásul Rachel apja nem egyszerű vezető volt a szektatagok szemében, hanem maga az Úr küldötte. “A mi szemünkben sem a rendőrség, de még az Amerikai Egyesült Államok elnöke sem bírt hatalommal felettünk. Warren Jeffs volt az elnökünk. Ő volt a prófétánk.” A szekta hitvallása szerint minél több feleséged és gyermeked van, annál nagyobb kiváltságok várnak rád a mennyben. Ebben hitt a szexragadozó apa, akinek a feleségeinek a száma megközelítette a nyolcvanat.
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
