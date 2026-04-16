“78 anyukám és 48 testvérem van”

“Apámnak nagyjából 78 felesége volt” – árulta el Rachel Jeffs, aki Warren Jeffs 49 gyermekének egyike.

Warren Jeffs legidősebb lánya különleges helyet foglalt el a gyerekek közt

A szektavezér az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza, egy arizonai székhelyű poligám szekta első embere volt, aki 2006-ban az FBI 10 legkeresettebb bűnözője közt is helyet kapott. A férfit végül még abban az évben elkapták, később pedig el is ítélték, mint szexragadozót. Bűneinek súlyát jól mutatja, hogy feltételes szabadlábon helyezését is leghamarabb majd csak 2038. július 22-én kérvényezheti.

Ilyen volt a szektavezér Warren Jeffs gyermekeként felnőni

A harmincas évei közepén járó Rachel a Keep Sweet: Pray and Obey című dokusorozat készítőinek mesélt a gyermekkoráról, kiemelve: sok olyan pillanatot éltek meg, amit összegezve azt mondhatja, jó gyerekkoruk volt.

“Anyám volt a második felesége, és én voltam az első lánya” – mondta Rachel, hozzátéve: épp ezért különleges helyet foglalt el az igencsak népes családban, az apja is másként tekintett rá, mint a többi gyermekére.

“Ha bárki akart bármit, azt mondták, Rachel, kérd meg apát, mert tudták, hogy nekem igent mond” – magyarázta. Kiemelte: alapvetően boldog család voltak, úsztak, túráztak, kempingeztek.

Ugyanezt erősítette meg a Today vendégeként is. “Az, hogy sok testvéred van, jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy sok barátod van. Ilyen értelemben nagyon jó volt. Közös programjaink voltak, közösen énekeltünk, játszottunk” – magyarázta. Kiemelte: persze a külvilággal nem tarthatták a kapcsolatot. Ráadásul nem csak hogy nem fejezhették ki, ha valami miatt frusztráltak vagy dühösek, ezen érzelmek még elfojtott állapotban is tiltottak voltak számukra. Mint fogalmazott: édesnek kellett lenniük.

Ráadásul Rachel apja nem egyszerű vezető volt a szektatagok szemében, hanem maga az Úr küldötte. “A mi szemünkben sem a rendőrség, de még az Amerikai Egyesült Államok elnöke sem bírt hatalommal felettünk. Warren Jeffs volt az elnökünk. Ő volt a prófétánk.” A szekta hitvallása szerint minél több feleséged és gyermeked van, annál nagyobb kiváltságok várnak rád a mennyben. Ebben hitt a szexragadozó apa, akinek a feleségeinek a száma megközelítette a nyolcvanat.

