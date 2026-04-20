Csak a szokásos: Takács Szofi újabb versenyen táncolt le mindenkit! - Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 16:35
Tovább tündököl a debreceni csodalány. A 10 éves Takács Szofi legutóbb Nagyváradon táncolta le az ellenfeleket és újabb győzelmekkel gyarapította az egyébként is vaskos éremkollekcióját.
Újra tarolt  a debreceni csodakislány. A 10 éves Takács Szofi a Play Dance Cometition nemzetközi minősítő táncversenyen csillogtatta meg ismét a tudását. A kislánynak egyetlen délelőtt alatt több száz versenyző között kellett helytállnia. Hét szóló tánccal indult és mindegyik versenyszámban kiemelt arany minősítést kapott. Közben beugrott egy duóba is, ahol egy hiányzó táncost kellett helyettesítenie. Mindezt úgy, hogy a koreográfiát előző este tanulta meg. De ez sem volt akadály.

Takács Szofi a legutóbbi nemzetközi versenyen a legjobb női táncosnak járó elismerést is bezsebelte - de akik követik a kislány pályafutását, azok ezen már meg sem lepődnek. 
Takács Szofinak az sem jelentett gondot, hogy előző este tanulta be a koreográfiát

A Nagyváradon rendezett nemzetközi táncverseny váratlan kihívások elé is állította a 10 éves Szofit, aki bizonyította, hogy igazi csapatjátékos is, hiszen beugróként, az alapoktól kellett megtanulnia egy koreográfiát. Ám a kislány elhivatottságát jól mutatja, hogy ezt is meg tudta oldani, aminek meg is lett az eredménye, hiszen az ominózus megmérettetésen négy különdíjat is bezsebelt: 

  • a versenyzői, 
  • az előadói, 
  • a zsűri, valamint 
  • a koreográfusi különdíjat.

Hihetetlen büszkék vagyunk rá, hogy ezt ilyen erővel, kitartással és alázattal végigcsinálta. Egy nagyon tartalmas, élményekkel teli nap volt, és külön öröm volt együtt lenni az összes feelinges táncossal, edzővel és felkészítővel.

 - mondta lapunk a kislány édesanyja és egyben edzője, Takács-Pántya Barbara, aki egyben a Feeling Táncstúdió vezetője is.

Takács Szofi gyakorlatilag mindent vitt a Nagyváradon rendezett nemzetközi táncversenyen. Fotó: Takács-Pántya Barbara / Facebook

A tánc folytatódik!

A kislánynak a sikerek után sem sok ideje marad a pihenésre, hiszen 

már várja az újabb megmérettetés: júniusban már világkupa versenyen kell ismét helyt állnia, amihez innen is nagyon sok sikert kívánunk neki.

Nem túlzás azt állítani, hogy Szofi olvasóink szeme előtt nőtt fel a színpadon. Akik követik a kislány pályafutását, azok tudják, hogy Takács Szofi már négyéves kora óta folyamatosan a reflektorfényben tündököl. 

Lapozd végig galériánkat, hogy lásd, így táncolta be magát mindenki szívébe az elmúlt években Takács Szofi.

Galéria: Takács Szofi már évek óta tündököl
Takács Szofi már 4 éves kora óta ott van a táncparketten és azóta halmozza a díjakat is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
