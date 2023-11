Így táncoltatta meg Marics Petit a nyolcéves világbajnok Szofika

A csupán nyolcéves debreceni kislány már négyszeres világbajnok. Takács Szofi már hároméves kora óta táncol és nem is akárhogy. Nem is csoda, hiszen édesanyja is kiemelkedő táncos múlttal rendelkezik, apja pedig válogatott szertornászként állta meg a helyét. A sok belefektetett idő és energia hamar meghozta a gyümölcsét, a kislány már 3 évesen megszerezte első bajnoki címét.

Szofika kedvenc énekese nem más, mint Marics Peti Fotó: Takács Pántya Barbara

A táncon és a versenyeken kívül Szofika egy hétköznapi kislány, aki egy igazi pörgős, központi figura. Imád a barátaival lenni és a többi korabeli gyerekhez hasonlóan, neki is van egy kedvenc előadója, akit nagyon szeret.

Szofika nagyon szereti a ValMart, az egyik legnagyobb rajongójuk. Mióta az Úristen című számuk megjelent, azóta hallgatja őket. Egyszer egy cipőboltban volt egy dedikálásuk a srácoknak, ahol másfél órát álltunk sorban azért, hogy kapjon tőlük egy aláírást

– mesélte el a Borsnak már korábban Szofika anyukája, Barbara.

Még egy hete sincs, hogy a debreceni Feeling Táncegyesület páratlan tehetsége, Takács Szofi három világkupával gazdagodott Cipruson, szombat este a TV2 nézőinek megint varázslatos perceket okozott a nyolcéves táncoslány. A tévécsatorna Tények Plusz nevű magazinműsorában a nagy sikerrel futó Dancing with the Stars-hoz kapcsolódó riportot láthattak a nézők, mely a valóra vált álomról szólt. Szofi és öt másik sikeres táncos szerepelt a műsorban, a debreceni csodatáncos pedig nem mást választott, mint egy táncot Marics Petivel. Szofinak ezzel egyszerre két álma is teljesült: nemcsak a híres énekes oldalán, hanem kedvenc táncosműsorának parkettjén is megmutathatta tudását.

