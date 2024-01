Megállíthatatlan: Sikert sikerre halmozott a 8 éves világbajnok Szofika

Ahogy arról lapunk már korábban beszámolt, a 8 éves Takács Szofi már három éves kora óta táncol és nem is akárhogy. Nem is csoda, hiszen édesanyja is kiemelkedő táncos múlttal rendelkezik, apja pedig válogatott szertornászként állta meg a helyét. A sok belefektetett idő és energia hamar meghozta a gyümölcsét, a kislány már 3 évesen megszerezte első bajnoki címét, azóta pedig nincs megállás és szinte már az egész világot letáncolta a lábáról.

Rendkívüli évet zárt a 8 éves táncos / Fotó: Unity for Passion Dance Fest

Takács Szofi idén sem tétlenkedett, egész nyáron keményen készült a versenyszezonra és minden versenyén sikert sikerre halmozott. Épphogy elkezdődött az új szezon, A kislány máris odatette magát. Három kategóriában is a legjobbnak értékelte őt a zsűri, sőt még a különdíjat is magáénak tudhatta.

Október 21-én volt a szezon első versenye ami nagyon fantasztikus volt. Nekünk kicsit nehézkesen indult, mert Szofi két nappal előtte még sokat hányt és a verseny előtti napot is végig aludta, így kérdéses volt fog-e tudni indulni.

– részletezte Takács-Pántya Barbara, a táncos édesanyja.

Szofi viszont egy igazi bajnok, akit nem tántoríthat el a betegség attól, hogy színpadra álljon, odatette magát és minden képzeletet felülmúlva teljesített. A kislány a Quenn open Mini és Icon Dance show kategóriában is első helyet ért el, illetve az új improvizációs kategóriát is megnyerte.

Pár héttel később Cipruson az International Dance Open világkupán sem okozott senkinek csalódást. Három koreográfiával indult, mindegyikkel győztesként sétált le a táncparkettről, így újabb világkupával gazdagodott. Legutóbb pedig Budapesten táncolhatott, ahol az Unity for Passion Dance Fest kiválóságai állhattak színpadra. A kislány a legjobbak között is a legjobb lett, hiszen a nemzetközi versenysorozatban az Év előadója elismerésben is részesült.

A színpadon a lányokat a koreográfiájuk után szóban is méltatta a háromtagú zsűri, Szofinak például a színpadi kiállását emelték ki a mozgása mellett, mindezt úgy, hogy ők korábban még nem látták színpadon

– mondta el a Ripostnak Takács-Pántya Barbara, a kislány édesanyja, aki azt is hozzátette, hogy ez a gála méltóképpen koronázta meg Szofi egész éves munkáját.

Thaiföldön piheni ki az egész éves fáradalmakat Fotó: Facebook

A tánc és versenyeken kívül Szofika egy nagyon pörgős, központi figura, viszont korához képest nagyon sűrű napirendje van.

Reggel elviszem az iskolába, ahol általában fél 2-kor végez. Onnan egyenesen edzésre megyünk, ahol 3-4 órát gyakorol. Ezután otthon kap egy kis játékidőt, majd jöhet a fürdés és a tanulás.

– sorolta az anyukája, aki egyben az edzője is.

A kislánynak azonban év végére kijárt a pihenés, ezért az egész család még az ünnepek előtt felkerekedett és meg sem álltak Thaiföldig. Így Szofi bátyjával és szüleivel a karácsonyt a homokos tengerparton, a pálmafák között ünnepelhette. Édesanyja rengeteg kedves pillanatot oszt meg az utazásukról, ahol láthatóan mindenki remekül érzi magát. A többszörös világbajnok a szilvesztert is kint ünnepli, hogy aztán újult erővel vághasson neki az új évnek, hisz kétség sem fér ahhoz, hogy 2024-ben sem fog unatkozni.