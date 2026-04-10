Kosárlabda volt az élete – pár másodperc alatt halálba vitte a 19 éves fiatalt legnagyobb szenvedélye

Amikor Joakhim Dennis egy pénteki napon a pályára lépett, senki sem sejtette, hogy utolsó pillanatait éli át - nemcsak kosárlabdázóként, hanem az életben is.

Kosárlabda iránti szenvedélye végzett a fiatal játékossal (fotó: GoFundMe)

Kosárlabda szenvedélyét betegsége ellenére sem adta fel

A 19 éves fiú sosem tért haza megenni a vacsorát, amelyet az édesanyja tett félre neki. Joakhim aznap szívroham következtében vesztette életét a Clifton Common pályáján.

Még mindig ott van a tányérja

- mondta édesanyja, Tawana Dennis egy interjúban.

Joakhim hipertrófiás kardiomiopátia miatt halt meg. A Hudson Valley Community College tanulója volt, és a haditengerészethez tervezett csatlakozni. Mindez azelőtt volt, hogy diagnosztizálták volna betegségével, amelynek tünetei közé tartozik a légszomj és a mellkasi fájdalom. A megvastagodott szívizom megnehezíti a szív számára a vér pumpálását.

Az orvos odahúzott egy széket. Azt mondta neki: 'Nagyszerű ember vagy', és hogy 'Vannak dolgok, amikről le kell mondanod, például a sportolásról'. A fiam csak sírt

- mesélte az édesanya a diagnózis napjáról.

31 éves nővére, Nia Rozier szerint a kosárlabda olyan szenvedély volt számára, amelyről nem tudott lemondani. Inkább a szíve és a tüdeje erősítésére fókuszált, és amikor a légszomja enyhült, úgy gondolták, sikerrel járt.

Azt mondani neki, hogy ne játsszon, olyan volt mintha azt mondtuk volna valakinek, hogy ne lélegezzen. Annyira ügyes volt benne. Így szerzett barátokat. Lehetetlen volt megmondani neki, hogy tegye le a labdát.

A kosárlabda segített összekovácsolni Joakhim, édesapja Eliakim, valamint 25 éves bátyja Jeremias közötti köteléket is - mindig együtt játszottak.

Joakhim, aki 193 centiméter magas volt, 2006. július 4-én született Floridában. Középiskolában szakácsnak tanult, és ebben is kiemelkedően teljesített a családja szerint. Hét testvér közül ő volt a legfiatalabb, és egyben az egyetlen, aki még otthon lakott, így szüleit különösen mélyen érintette a halála.

Amikor a pályán összeesett, szülei már csak akkor értek oda, amikor a mentősök dolgoztak rajta. A kórházban az orvosok már nem tudtak segíteni - a fiatal élete néhány másodperc alatt odalett.