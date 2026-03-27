Rémálom a versenyen: semmi előjele nem volt, félmaraton közben állt le a diák szíve

Joshua Breene fél kilométerre volt félmaratonja befejezésétől, amikor hirtelen leállt a szíve.

Félmaraton közben állt le a diák szíve

Félmaraton közben esett össze a fiatal

A 23 éves, brit fiatalnak nem voltak egészségügyi problémái, és szívrohamának sem voltak figyelmeztető jelei. Egyszer csak szédülni kezdett, majd 10 másodperccel később már a földön feküdt eszméletlenül. A diák szerencséjére egy közeli futó azonnal elkezdte újraélesztését, de öt percig eszméletlenül feküdt az úton.

A birminghami félmaratonra edző fiatal rendszeresen járt futni barátaival, és sosem voltak problémái. 2025. május 4-én reggel energiadúsan ébredt, és teljesen jól érezte magát a félmaraton futása közben egészen addig, amíg össze nem esett.

Az első 20 kilométer nagyon jól ment. Elégedett voltam a tempómmal, és nagyon élveztem

- emlékezett vissza.

Amint szédülni kezdett, tudta, valami nincs rendben, de még ekkor sem fájt a mellkasa, mégis abbahagyta a futást, ám ekkor már össze is esett. A 31 éves Lloyd Heckler, aki fizioterapeuta, már befejezte a versenyt, amikor orvosi vészhelyzetet jelző hívásokat hallott.

Láttam, hogy Josh összeesett, és valaki már elkezdte az újraélesztést. Eszméletlen volt, és nem igazán tudtam megmondani, hány éves lehet, mert arcra esett, rengeteg fogát összetörte, és teljesen vérben úszott

- mondta Heckler, aki egy másik emberrel élesztette újra Joshuát.

A diák, akin ekkor oxigénmaszk volt, és mentősökre ébredt, még volt olyan humoros, hogy megkérdezte, befejezte-e a versenyt, de még ekkor sem volt fogalma arról, mi is történt vele.

Eleinte azt hittem, elájultam, ezért megpróbáltam felkelni, de a mentősök azt mondták: 'Sehova sem mész.'

Joshua azonban azt érezte, hogy arcával valami gond van, hiszen az esés közben kiütött fogainak helyeit érezte szájában. Végül kórházba vitték, ahol egy ultrahang után kiderült, hogy pitvarlebegése van, egy rendellenes szívritmus, ami a szív felső kamráinak túl gyors verését okozza.

Joshua május 8-án kétórás műtéten esett át, és másnap kiengedték a kórházból. Három hónap után elkezdett könnyebb testmozgást végezni, és gyökérkezelésen is átesett, hogy rendbe tegyék a fogait. Orvosai tanácsára lassan, de biztosan kezdett el edzeni, hogy egy újabb félmaraton lefutásával próbálkozzon meg - ezt március 14-én sikeresen teljesítette - számolt be az esetről a The Sun.