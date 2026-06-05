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Rubint Rékát most engedik haza az onkológiáról, férje fodrászhoz viszi

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 11:45 / FRISSÍTÉS: 2026. június 05. 11:55
schobert norbionkológia
Schobert Norbi segíti kedvesét abban is, hogy megőrizhesse nőieségét. Rubint Réka ismét megmutatta hihetetlen erejét.
Bors
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Schobert Norbi Rubint Réka betegségéről nyilatkozva elmondta, Rékának épp most ért véget egy kezelése a Kékgolyó utcában, az onkológiai klinikán, és éppen hozzá tart.

Rubint Réka gyógyulásáról beszélt a férje
 Rubint Réka gyógyulásáról beszélt a férje / Fotó: MW

Rubint Réka a gyógyulásra koncentrál

Ma küldik haza a Kékgolyóból, az onkológiáról, és viszem Rékát a fodrászhoz, a kozmetikushoz, a körmöshöz meg a pedikűröshöz, mert nő akar lenni. És pont, mire lesz ez a rendezvény, akkor kezdhet újra tornázni. Úgyhogy a színpadon fog június 14-én, a Smart Expon először megmozdulni. Addig én helyettesítem mindenhol. A táborban, hétvégén, a táborban van két órám, szombaton van egy fellépésem Gyálon, kedden a Rozsnyait tartom, úgyhogy most én húzom az igát.

- nyilatkozta a Blikknek Norbi. 

Rubint Réka rákbetegsége elleni küzdelméről azt is elmondta, nem akart ráijeszteni a gyerekeire. Férjét még a diagnózis hallatán külön kérte:

Kértem Norbit, ne terheljük a gyerekeket. Annyit tudtak, hogy anya köhög, kap valami gyógyszert a köhögésre. Négykézláb... hányásig köhögtem, mert ez a daganat annyira nagy volt – 6 centi –, és csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet, a hangideget, a bal tüdőkaput.

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki adásából az is kiderül, hogy szerinte a rákbetegséget feladatként kapta, amiért sokat dolgozott és nem tisztelte a testét.

 

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