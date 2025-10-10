Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Imában törtek ki az utasok: füst töltötte meg a kabint, kényszerleszállást hajtott végre a repülőgép

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 13:50
Egy repülőgépet váratlan motorprobléma kényszerített vészleszállásra Zürichben. Az utasok 54 percnyi repülés után épségben szállhattak le a gépről, de nem ez az egyedüli kényszerleszállás az elmúlt napokban.

Egy Cityjet Canadair repülőgép kényszerleszállást hajtott végre Zürichben, miután füstöt észleltek a kabinban.

Kitört a káosz a kabinban, kényszerleszállást kellett végrehajtania a repülőgéppel (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Tűzoltók sokasága várta a kényszerleszállást végrehajtó repülőt a vészjelzés után

A CRJ-900 típusú Cityjet járat, amelyet a SAS Scandinavian Airlines megbízásából üzemeltettek, október 6-án, helyi idő szerint 3:31-kor indult Milánóból, Olaszországból. A gép Koppenhága, Dánia felé tartott, amikor a személyzet mayday vészjelzést adott le, és kényszerleszállást kért.

A repülőgép, amelyen 91 utas utazott, 29 000 láb magasságba emelkedett, amikor a pilóták a légiforgalmi irányításhoz fordultak egy motorprobléma miatt, ami azonnali kitérőt tett szükségessé. Svájc felett a járatot a zürichi repülőtérre irányították, ahol indulás után 54 perccel landolt.

Miután a személyzet jelentette a motorproblémát, a gépet tűzoltóautók vették körbe, majd egy távoli parkolóhelyre vontatták, ahol az utasok leszállhattak.

Nem egyedülálló eset az elmúlt napokban

A British Airways járata vészleszállást hajtott végre Romániában, miután beszámolók érkeztek arról, hogy négy ember esetleg füstöt lélegzett be. A BA603-as járat, amely Isztambulból Londonba tartott, kérte a leszállást a bukaresti Henri Coandă Nemzetközi Repülőtéren október 9-én, csütörtökön, helyi idő szerint 17:50-kor.

A 142 utast szállító repülőgép végül 18:14-kor landolt, és a repülőtér szerint mentő- és egészségügyi személyzet szállt fel a gépre.

Románia Egészségügyi Minisztériuma közleményében kijelentette, hogy a füst jelenlétét megerősítették közvetlenül a gép leszállása után. 4 embert a helyszínen láttak el az orvosok, miután feltételezhetően belélegezték a füstöt.

Mindezek ellenére a légitársaság tagadta, hogy a repülőgépen füst lett volna, és azt állította, hogy óvatosságból kellett leszállniuk egy feltételezett műszaki probléma miatt - írta a Daily Mail.

 

