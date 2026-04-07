Felejthetetlen pillanat, hatalmas örömet okozott a magyar válogatott kapusa

Tóth Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 18:15
Blackburn Rovers FCmagyar válogatott
Angliában is közönségkedvenc a hálóőr. Tóth Balázs a védései mellett megható gesztusával is belopta magát a szurkolók szívébe.

A magyar válogatott kapusa jelenleg élete formájában véd, utoljára március közepén sikerült betalálni az ellenfeleknek Tóth Balázs hálójába. A szenzációs védései mellett a kapus a szurkolókra is mindig szán időt.

Tóth Balázs csapata a bentmaradásért küzd az angol másodosztályban / Fotó: Gareth Copley

Kis túlzással, egymaga tartja bent az angol másodosztályban a Blackburn Roverst a magyar válogatott 28 éves kapusa. A márciusi válogatott mérkőzéseket figyelembe véve már öt mérkőzést hozott le kapott gól nélkül Marco Rossi első számú hálóőre, hétfőn pedig egy olyan bravúrt mutatott be a Championshipben, amely az év védése címre is esélyes lehet. Ráadásul ezzel értékes pontot mentett együttesének.

Tóth Balázs a szurkoló kedvében járt

Ugyanakkor a West Brom elleni, gól nélküli döntetlennel záruló találkozó után nemcsak kiemelkedő teljesítményére, hanem aranyos gesztusára is felfigyeltek Angliában.

A lefújást követően Tóth Balázs kiszúrta az egyik rajongó magyar feliratú tábláját, amelyen az állt: "Te vagy a legjobb kapus!" A hálóőr átugorva a reklámtáblát, kiszaladt a lelátóhoz, autogramot osztott, és felejthetetlen pillanatot varázsolt a fiatal szurkolónak.

Öt fordulóval a szezon vége előtt a Blackburn Rovers 19. helyen áll és mindössze hat pont választja el a kiesőzónától.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
