Szívszorító tragédia: az apák napi üzenet után percekkel halt meg a hegymászó

Szívszorító tragédia történt a Mont Blanc francia oldalán: egy olasz hegymászó életét vesztette, miután sziklaomlás zúdult rá, mindössze órákkal azután, hogy apák napja alkalmából üzenetet küldött édesapjának.

Leragadta a hegymászót a 4809 méteres, francia-olasz határon álló Mont Blanc.

A hegymászó sosem tért haza

A 43 éves Carlo Chiodini március 19-én egy elit alpesi képzésen vett részt, amikor bekövetkezett a baleset. A tragédia délután fél kettő körül történt a Grand Flambeau nevű szakaszon, mintegy 3400 méteres magasságban, Haute-Savoie térségében, az olasz határ közelében. A férfi a helyszínen életét vesztette, miután felülről lezúduló sziklák találták el. Édesapja később elmondta: fia aznap reggel még WhatsApp-üzenetben köszöntötte őt apák napja alkalmából, mielőtt útnak indult volna.

Olaszországban március 19-én ünneplik az apák napját, így Chiodini számára ez a nap különösen fontos volt. A csoport egyik másik tagja, a római Federico Andreozzi súlyos sérüléseket szenvedett, több csontja eltört. Helikopterrel szállították kórházba Annecy városába, ahol műtét előtt mesterséges kómába helyezték. Az oktató, aki a kötél elején haladt, sértetlenül megúszta az esetet.

A háromfős csapat össze volt kötve a veszélyes szakaszon, amikor a sziklaomlás bekövetkezett. A közelben tartózkodó hegymászók riasztották a mentőket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. A csoport a Courmayeur-ből induló Skyway felvonóval jutott fel a hegyre, és a Friuli Venezia Giulia Alpesi Vezetők szervezésében zajló képzésen vettek részt.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a tragédia körülményeinek tisztázására. A szervezet vezetője elmondta, az oktató minden szükséges képesítéssel rendelkezett. Carlo Chiodini korábban 16 éven át dolgozott hajómérnökként, többek között egy dél-koreai hajó építését is felügyelte, mielőtt a hegymászás iránti szenvedélyének szentelte életét. A férfit hétéves kisfia gyászolja, tudta meg a Daily Mail.