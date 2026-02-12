Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
A hősök köztünk járnak - Rendőrök mentették meg egy férfi életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 15:28
Eszméletlenül esett össze egy férfi a járdán. A rendőrök azonnal megkezdték az életmentést.

Rendőrök mentettek életet. Egy férfi szorult segítségre, miután az egyik rendőr előtt esett össze a járdán, azonnal megkezdték az életmentést. Szerencsére a férfi életben maradt.

Habozás nélkül életet mentettek a rendőrök
Fotó: Police.hu

Életet mentettek a hős rendőrök

Szolgálaton kívüli rendőrök siettek egy bajbajutott férfi segítségére, miután a járdán összeesett. A Nyírbátori Rendőrkapitányság munkatársai habozás nélkül a férfihoz siettek. Egyikük közvetlenül a bajbajutott mögött haladt, amikor észrevette, hogy baj van. Az eszméletlen férfi életfunkcióit ellenőrizte, azonban nem tapasztalt meglévő életjeleket, így azonnal megkezdte az újraélesztést.  

Kollégája, aki nem sokkal később érkezett, azonnal becsatlakozott a segítségnyújtásba, felváltva végezték az újraélesztést, közben értesítették a 112 segélyközpontot is a helyzetről. A segítségkérésre pár percen belül két járőr kolléga is megérkezett akik átvették az újraélesztést, majd egészen a mentők kiérkezéséig folytatták a mellkaskompressziót. Mire a mentők kiérkeztek a férfinek visszatértek az életjelei, végül kórházba szállították. - olvasható a Police.hu közleményében

