A hősök köztünk járnak - Rendőrök mentették meg egy férfi életét

Rendőrök mentettek életet. Egy férfi szorult segítségre, miután az egyik rendőr előtt esett össze a járdán, azonnal megkezdték az életmentést. Szerencsére a férfi életben maradt.

Fotó: Police.hu

Szolgálaton kívüli rendőrök siettek egy bajbajutott férfi segítségére, miután a járdán összeesett. A Nyírbátori Rendőrkapitányság munkatársai habozás nélkül a férfihoz siettek. Egyikük közvetlenül a bajbajutott mögött haladt, amikor észrevette, hogy baj van. Az eszméletlen férfi életfunkcióit ellenőrizte, azonban nem tapasztalt meglévő életjeleket, így azonnal megkezdte az újraélesztést.

Kollégája, aki nem sokkal később érkezett, azonnal becsatlakozott a segítségnyújtásba, felváltva végezték az újraélesztést, közben értesítették a 112 segélyközpontot is a helyzetről. A segítségkérésre pár percen belül két járőr kolléga is megérkezett akik átvették az újraélesztést, majd egészen a mentők kiérkezéséig folytatták a mellkaskompressziót. Mire a mentők kiérkeztek a férfinek visszatértek az életjelei, végül kórházba szállították. - olvasható a Police.hu közleményében.