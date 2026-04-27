Egy apró bizsergést érzett a karjában, majd lesújtó diagnózist kapott a fiatal olimpikon

Egy apró tünettel kezdődött minden, amelyet eleinte jelentéktelennek hitt, végül azonban egy életre szóló betegséget diagnosztizáltak egy fiatal sportolónál.
Kadeena Cox paralimpikon arról beszélt a BBC-nek, hogy 23 évesen, egyetemistaként kapott stroke-ot, majd néhány hónappal később sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála. Elmondása szerint az első jel egy enyhe bizsergés volt a karjában, amit nem vett komolyan.
Egy apró bizsergés volt csak
– idézte fel. Az érzés azonban egy hét alatt súlyosbodott, és végül teljes érzéketlenséggé vált a karjában.
Állapota gyorsan romlott:
A nyakamtól lefelé terjedt, nem tudtam járni, a beszédem is romlott. Egyik pillanatban még fitt és egészséges sportoló voltam – majd megkaptam a lesújtó diagnózist
A sclerosis multiplex egy krónikus betegség, amely során az immunrendszer az agyat és a gerincvelőt támadja meg. A tünetek személyenként eltérőek lehetnek, és bár nincs rá gyógymód, kezelésekkel enyhíthetők. A sportoló hangsúlyozta, hogy a sport segítette át a legnehezebb időszakokon. Kis célokat tűzött ki maga elé, amelyek végül a paralimpiai dobogóig vezették.
Állapota azonban folyamatosan változik: vannak jobb napjai, amikor csak enyhébb fájdalmat érez, és vannak rosszabbak, amikor kerekesszékbe kényszerül, lábai nem működnek megfelelően, karjai pedig görcsölnek. A betegség egyik legnagyobb kihívása, hogy sok tünet nem látható. Emiatt többször is megvádolták azzal, hogy csak „megjátssza” a fogyatékosságát, írja a Mirror.
Amikor rohanok a mozgássérült mosdóba, azt mondják: ezt nem használhatod. Vagy amikor leparkolok egy kijelölt helyre, azt mondják: nem is vagy fogyatékkal élő
– mesélte. A szakértők szerint fontos felismerni, hogy sok krónikus betegség rejtett fogyatékossággal jár.
Attól, hogy valami nem látható, még létezik
– hangsúlyozta egy orvos a műsorban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.