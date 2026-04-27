Egy apró bizsergést érzett a karjában, majd lesújtó diagnózist kapott a fiatal olimpikon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 08:30
A betegség sem állíthatja meg. A fiatal sportoló nem adja fel.

Egy apró tünettel kezdődött minden, amelyet eleinte jelentéktelennek hitt, végül azonban egy életre szóló betegséget diagnosztizáltak egy fiatal sportolónál.

A fiatal sportoló majdnem mindent elveszített.
Fotó: Sky Sports/Youtube

Betegség a sporttal

Kadeena Cox paralimpikon arról beszélt a BBC-nek, hogy 23 évesen, egyetemistaként kapott stroke-ot, majd néhány hónappal később sclerosis multiplexet diagnosztizáltak nála. Elmondása szerint az első jel egy enyhe bizsergés volt a karjában, amit nem vett komolyan.

– idézte fel. Az érzés azonban egy hét alatt súlyosbodott, és végül teljes érzéketlenséggé vált a karjában.

Állapota gyorsan romlott: 

A nyakamtól lefelé terjedt, nem tudtam járni, a beszédem is romlott. Egyik pillanatban még fitt és egészséges sportoló voltam – majd megkaptam a lesújtó diagnózist

A sclerosis multiplex egy krónikus betegség, amely során az immunrendszer az agyat és a gerincvelőt támadja meg. A tünetek személyenként eltérőek lehetnek, és bár nincs rá gyógymód, kezelésekkel enyhíthetők. A sportoló hangsúlyozta, hogy a sport segítette át a legnehezebb időszakokon. Kis célokat tűzött ki maga elé, amelyek végül a paralimpiai dobogóig vezették. 

Állapota azonban folyamatosan változik: vannak jobb napjai, amikor csak enyhébb fájdalmat érez, és vannak rosszabbak, amikor kerekesszékbe kényszerül, lábai nem működnek megfelelően, karjai pedig görcsölnek. A betegség egyik legnagyobb kihívása, hogy sok tünet nem látható. Emiatt többször is megvádolták azzal, hogy csak „megjátssza” a fogyatékosságát, írja a Mirror.

Amikor rohanok a mozgássérült mosdóba, azt mondják: ezt nem használhatod. Vagy amikor leparkolok egy kijelölt helyre, azt mondják: nem is vagy fogyatékkal élő

 – mesélte. A szakértők szerint fontos felismerni, hogy sok krónikus betegség rejtett fogyatékossággal jár.

 – hangsúlyozta egy orvos a műsorban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
