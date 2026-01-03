Legyőzte a rákot, majd jött a rémálom: újabb sokkoló diagnózist kapott az édesanya

Sally Burton, a 61 éves, kétgyermekes édesanya és egykori szülésznő úgy hitte, a rák legyőzése után végre maga mögött hagyhatja élete legnehezebb időszakát. A sors azonban újabb súlyos csapást mért rá: nem sokkal a felépülése után sclerosis multiplexet (SM) állapítottak meg nála, a diagnózis hallatán összeomlott.

Az édesanya a diagnózis ellenére sem adja fel

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Súlyos diagnózist kapott, de harcol az édesanya

A Southampton melletti Hedge Endben élő Sally évekkel ezelőtt még aktív, mozgalmas életet élt.

„A rák előtt az életem nagyon pörgős volt, de jó értelemben”

– idézte fel.

Gyakorlati oktatóként dolgozott a szülésznői képzésben. A jelek egy rutinszerű mammográfián jelentkeztek, amely rendkívüli fájdalommal járt, és rendellenességet is észlelt. Bár kezdetben hivatalos levélben közölték vele, hogy nincs daganatos elváltozás, Sally érezte, hogy valami nincs rendben, ezért további vizsgálatokat kezdeményezett, írja a Mirror.

„Több vizsgálat után egy aggódó sebész javasolta a feltáró műtétet, amely végül igazolta az emlőrákot”

– mondta.

A diagnózis után gyorsan követték egymást az események: műtéten esett át, és bár masztektómiára volt szükség, kemoterápiát végül nem kapott.

„Leírhatatlan érzés, amikor kimondják, hogy rákos vagy”

– fogalmazott.

„Egyszerre jelenik meg a hitetlenség, a félelem és a szomorúság. Ugyanakkor hatalmas belső erőt találtam magamban.”

A műtétek után Sally vérszegénység miatt vérátömlesztést kapott, majd éveken át hormonális terápiában részesült, amely korai menopauzát idézett elő. Ezzel párhuzamosan gerincproblémákkal is küzdött.

A gyógytorna ellenére újabb, szokatlan tünetek jelentkeztek: bizsergés az arcában és a karjaiban, egyensúlyzavar, fáradtság, memória- és koncentrációs problémák.

„Először azt hittem, mindez csak annak az utóhatása, amin keresztülmentem”

– mondta.

Az MRI-vizsgálatok során azonban több elváltozást találtak az agyában és a gerincében, amelyek sclerosis multiplexre utaltak.

„Lesújtó volt. Azt gondoltam, biztosan tévedés történt”

– emlékezett vissza.

„Két, az életet gyökeresen megváltoztató diagnózis ilyen rövid idő alatt szinte felfoghatatlan volt.”

Sally számára a második diagnózis különösen fájdalmas volt, mert végül fel kellett adnia a hivatását.

„A munkám az identitásom része volt. Gyászoltam azt az utolsó fejezetet, amit már nem élhettem meg.”

Mindezek ellenére nem adta fel. Jelenleg egy jóléti kávézóban önkénteskedik, sétacsoportot vezet, valamint szülésfelkészítő oktatással is foglalkozik.

„Egy ilyen diagnózis nem a vég”

– hangsúlyozta.

„Más formában továbbra is lehet értelmes, teljes életet élni.”

Sally szerint az SM olyan, mint egy jéghegy: kívülről sokszor nem látszik, mi zajlik a felszín alatt. Kijelentette: