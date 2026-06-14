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Durva fordulat jön: Leszakad az ég az ország felén, de már látni a pokoli hőhullámot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 06:30
Riasztásjégeső
Jégesővel és viharos széllel csap le a vasárnapi ítéletidő – a meteorológusok szinte a fél országra riasztást adtak ki. Nem árt felkészülni, mert Baranyában és Somogyban különösen durva lehet a helyzet. De van egy jó hírünk is: a horrorhétvége után brutális forróság tarolja le Magyarországot.
Bors
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Kettészakad az ország időjárása, és a hét utolsó napján meglehetősen barátságtalan arcát mutatja majd a természet. Miközben az északi területeken élők megúszhatják szárazon, a déli és nyugati vármegyékben komoly viharokra, villámlásra és jégesőre kell készülni. A HungaroMet szinte a fél országra citromsárga és narancssárga figyelmeztetést léptetett életbe vasárnapra. 

Nem kegyelmez az időjárás. Brutális viharok mossák el a hétvégét: a fél országra érvényben van a riasztás, jégeső és villámlás tarolhat le minket
Nem kegyelmez az időjárás. Brutális viharok mossák el a hétvégét: a fél országra érvényben van a riasztás, jégeső és villámlás tarolhat le minket Fotó: Met.hu

Bekeményít az időjárás: ezeket a vármegyéket tarolja le a vihar

Baranya és Somogy vármegyében narancssárga riasztás van érvényben hevesebb zivatarok miatt, ahol a villámlás mellett a viharos szél és a jégeső is komoly kockázatot jelent! Emellett Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok, villámlás és szélerősödés miatt.

Mutatjuk a Köpönyeg.hu részletes előrejelzését, amiből az is kiderül, mikor érkezik meg a kánikula:

Vasárnap, június 14.

A sok napsütés után napközben egyre magasabbra törnek a gomolyok, és főleg az ország déli felén egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Marad a 25 fok körüli maximum. Az ÉNy-i élénk, zivatarok környezetében viharos lesz.

Hétfő, június 15.

Ismét kettősség jellemzi az időjárásunkat: délen akár egész nap borús, esős idő lehet; míg északon sok napsütés valószínű a gomolyok mellett. 17 és 26 fok között mozog a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz a hűvösebb.

Kedd, június 16.

A hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 26-27 fok köré melegszik a levegő.

Szerda, június 17.

Ragyogó napsütésre van kilátás, eső nélkül. Erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok várható. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu