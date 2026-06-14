Durva fordulat jön: Leszakad az ég az ország felén, de már látni a pokoli hőhullámot

Kettészakad az ország időjárása, és a hét utolsó napján meglehetősen barátságtalan arcát mutatja majd a természet. Miközben az északi területeken élők megúszhatják szárazon, a déli és nyugati vármegyékben komoly viharokra, villámlásra és jégesőre kell készülni. A HungaroMet szinte a fél országra citromsárga és narancssárga figyelmeztetést léptetett életbe vasárnapra.
Baranya és Somogy vármegyében narancssárga riasztás van érvényben hevesebb zivatarok miatt, ahol a villámlás mellett a viharos szél és a jégeső is komoly kockázatot jelent! Emellett Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok, villámlás és szélerősödés miatt.
Mutatjuk a Köpönyeg.hu részletes előrejelzését, amiből az is kiderül, mikor érkezik meg a kánikula:
Vasárnap, június 14.
A sok napsütés után napközben egyre magasabbra törnek a gomolyok, és főleg az ország déli felén egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Marad a 25 fok körüli maximum. Az ÉNy-i élénk, zivatarok környezetében viharos lesz.
Hétfő, június 15.
Ismét kettősség jellemzi az időjárásunkat: délen akár egész nap borús, esős idő lehet; míg északon sok napsütés valószínű a gomolyok mellett. 17 és 26 fok között mozog a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz a hűvösebb.
Kedd, június 16.
A hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. 26-27 fok köré melegszik a levegő.
Szerda, június 17.
Ragyogó napsütésre van kilátás, eső nélkül. Erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok várható. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér.
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