Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni

A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója, a Brazília-Marokkó mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nemcsak a pályán, hanem a MetLife Stadion lelátóin és VIP-páholyaiban is bőven találhattak sztárokat.

Vinícius Júnior szerezte az egyenlítőt találatot a Brazília-Marokkó vb-csoportmeccsen Fotó: NurPhoto

Sztárok sora jelent meg a Brazília-Marokkó vb-mérkőzésen

A VIP-páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Júlio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt.

These Brazilian legends don’t want the new generation to catch up, look at Roberto Carlos😭 pic.twitter.com/8JC6QxqN84 — Twilight (@the_marcoliboy) June 13, 2026

A lelátón a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady követte a találkozót lányával, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasszer al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és Aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer, IShowSpeed Paul Pogba és Rodrygo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rapvilág egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.