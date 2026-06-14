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Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 06:45
braziliamarokkó
Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife Stadion lelátóján. A Brazília-Marokkó vb-csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult.

A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója, a Brazília-Marokkó mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nemcsak a pályán, hanem a MetLife Stadion lelátóin és VIP-páholyaiban is bőven találhattak sztárokat.

Vinícius Júnior szerezte az egyenlítőt találatot a Brazília-Marokkó vb-csoportmeccsen
Vinícius Júnior szerezte az egyenlítőt találatot a Brazília-Marokkó vb-csoportmeccsen Fotó: NurPhoto

Sztárok sora jelent meg a Brazília-Marokkó vb-mérkőzésen

A VIP-páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Júlio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. 

A lelátón a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady követte a találkozót lányával, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasszer al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és Aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer, IShowSpeed Paul Pogba és Rodrygo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rapvilág egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.

 

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