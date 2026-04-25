„Attól tartottam, hogy a kisgyermekeink apa nélkül maradnak: aztán én is rákos lettem”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 15:30
Szédülés és egy apró csomó jelezte a problémát. A halál küszöbén három gyerekéért aggódott a rákkal küzdő édesanya.
Már évek óta szenvedett szédüléstől a háromgyerekes édesapa, amikor kiderült a szörnyű igazság. Jolene Eddy világa a feje tetejére állt, amikor Spencert agydaganattal diagnosztizálták. Akkor még azonban nem is sejtették, hogy pár hónappal később a 38 éves Jolene is rákos lesz.

A halál küszöbén három gyerekéért aggódott a rákkal küzdő édesanya / Fotó: Pexels

A család megpróbáltatásai akkor kezdődtek, amikor Spencer úgy kezdett járni, mintha részeg lenne, miután leszállt egy repülőről. A fül-orr gégész MRI-t csinált, és egy lime méretű daganatot találtak az agyában. A háromgyerekes édesapának nyolc napot kellett várnia, mielőtt tízórás műtéten esett volna át. Az orvosoknak a daganata 85 százalékát sikerült eltávolítani.

A műtét után Spencer gyógyterápiát kapott, hogy újra megtanítsák járni és beszélni, miközben 30 sugárkezelésen vett részt, hogy a daganat maradék 15 százalékát kordában tartsák. Amikor Spencer lábadozott, Jolene észrevett egy apró, borsó méretű csomót a hóna alatt, de elhessegette a rossz gondolatait, hogy a férjére koncentrálhasson. A csomóról később kiderült, hogy a mellrák tünete volt.

„Teljesen megdöbbentem. Nagyon összetörtünk és féltünk attól, mi fog történni a gyerekeinkkel. Ha az egyik szülő meghal, van egy másik, akire támaszkodhatnak, de ha mindketten meghalnak, nincs senki” – tört össze a háromgyerekes édesanya, aki a diagnózis után hormonblokkolókat kapott, és 2025 áprilisában dupla masztektómián esett át, miközben Spencer még kemoterápián volt.

Jolene-nek végül vérátömlesztésre volt szüksége, mivel a teste kezdett leállni a műtét után. Spencer 2025 júniusában fejezte be a kemoterápiát, és a kezelést követő MRI nem mutatta a rák jeleit. De ez nem jelenti azt, hogy a felépülés könnyű lett volna a párnak. Spencer most háromhavonta MRI-t csináltat, Jolene jelenleg is rákmentes. A diagnózisuk ellenére a pár továbbra is pozitívan látja a jövőt, és eltökéltek, hogy folytatják a harcot - írja a Metro

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
