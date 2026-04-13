Sírva fakadt a vendégek előtt a daganatos pincérlány: A műszak közepén derült ki, mit tettek vele a munkatársai a háta mögött!

Az olykor kegyetlen vendéglátós világban ritka az olyan történet, ami után még a legkeményebb kritikusok is könnybe lábadt szemmel nyúlnak a zsebkendőért. A floridai Megan Simandl kálváriája 2023 tavaszán kezdődött: az addig makkegészséges, életvidám lány teste egyszer csak felmondta a szolgálatot. Megmagyarázhatatlan kék-zöld foltok jelentek meg rajta, az ínye és az orra pedig váratlanul vérezni kezdett. A diagnózis lesújtó volt: egy ritka és agresszív leukémia támadta meg a szervezetét.
Megan nem adta fel. Miközben 37 napot töltött kórházban és hónapokig tartó, kimerítő kemoterápián esett át, egy pillanatra sem akart kiesni a kerékvágásból. A fiatal lány olyat tett, amit kevesen: a kezelések után nem az ágyat nyomta, hanem munkába állt a Carmelo’s olasz étteremben.
Hazamentem a kemó után, átöltöztem, és mentem dolgozni. A főnökeim végig mellettem álltak, megértették, hogy a munka adja meg nekem a normalitás érzését
– emlékezett vissza a lány.
A kollégái azonban nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is segítették: titokban egy borravalós üveget állítottak fel a konyhán, amiben több mint 3,5 millió forintnyi dollárt gyűjtöttek össze Megan orvosi költségeire.
A fordulópont 2024 decemberének végén jött el: Megan végre megkongathatta a remény harangját, ami a rák végét és a gyógyulást jelképezi. Amikor aznap este – már vendégként – belépett az étterembe, a látványtól azonnal elcsuklott a hangja. Az egész helyet virágok, lufik és ajándékok lepték el, a tulajdonos pedig az összes vendég előtt tartott beszédet a tiszteletére.
Nemcsak a legkeményebb nő vagy, akit ismerek, hanem a legkeményebb ember is!
– mondta az étterem tulajdonosa, Carmelo Mangiafico a lányról, akinek a történetét azóta több millióan látták az interneten.
Megan, aki ma már gyermekápolóként és személyi edzőként dolgozik, még mindig alig hiszi el, hogy túlélte a poklot.
Volt olyan pont, amikor erősen kételkedtem benne, hogy végig tudom-e csinálni a kezelést. Még mindig hihetetlen, hogy ez történt velem, és hogy itt lehetek
– mondta a People-nek is inspirációul szolgáló lány.
