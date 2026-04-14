„Nem győzhet le minket a betegség” - szívszaggató küzdelmet vív a rákkal az apa-lánya páros

Apa-lánya együtt küzd a rákkal. Először a 46 éves nőnél diagnosztizálták a halálos betegséget, majd édesapjánál is kimutatták a rákot. Volt olyan alkalom, hogy egymással szemben ülve kapták a kemoterápiás kezelést. A betegség alatt egymás legnagyobb támaszai lettek.

Apa-lánya egyszerre küzdenek a rákkal, végül egymás legnagyobb támogatói lettek

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Apa-lánya program kicsit másként: együtt jártak kemoterápiára

Egyszerre küzd a rákkal egy édesapa és lánya. A brit David Head és Leanne Head együtt járnak kemoterápiás kezelésekre. A 46 éves nőnél úgynevezett tripla negatív mellrákot diagnosztizáltak, miután egy „golf labda méretű” csomót fedezett fel a mellében 2025 márciusában. Nem sokkal később kiderült, hogy 68 éves édesapja nyelőcsőrákban szenved.

Sokkolta a családot kettős rákdiagnózis, de hamar eldöntötték, hogy nem fogják feladni. „A végső célt tartottuk szem előtt mindketten, és elszántuk magunkat, hogy nem győzhet le minket a betegség. Nem álltunk készen a feladásra” – mondta Leanne. Egymás legnagyobb támogatói voltak a kezelések során.

Leanne hetente járt kemoterápiára, mellette pedig egy erősebb gyógyszert is szedett amelyet „vörös ördögként” emlegetnek. Mindeközben édesapja egyre rosszabbul lett, nehezen nyelt, végül vizsgálatokra küldték, ahol kimutatták a daganatot. Kezdetben attól tartottak, hogy a daganat a tüdejére is átterjedt, később azonban kiderült, hogy ez szerencsére nem történt meg.

Leanne visszaadja a számára nyújtott támogatást

David két hónappal Leanne diagnózisa után, 2025 májusában kezdte meg a kemoterápiát. Előfordult, hogy apa és lánya ugyanazon az osztályon, egymással szemben ülve kapták meg a kezelést. „Nagyon furcsa helyzet volt, mindenki meglepődött a kórteremben” – idézte fel Leanne. 2025 szeptemberében mindkettejüket megműtötték egy nap különbséggel: az édesapja nyelőcsövét eltávolították, Leanne-nél pedig mellrekonstrukciót végeztek. Valamint mindkettejüknél eltávolították a nyirokcsomókat, és a beavatkozások sikeresek voltak.

Az együttes küzdelem szorosabbá tette kapcsolatukat. „Amikor kettesben voltunk, őszintén beszélhettünk a félelmeinkről. Végül rájöttünk arra, hogy sokkal többet tudunk segíteni egymásnak, mint ahogyan azt gondoltuk” – idézte fel Leanne. Hozzátette, hogy kulcsfontosságú volt a humor és a pozitív hozzáállás számukra:

Megállapodtunk, hogy pozitívak maradunk, és csakis a gyógyulásra fogunk koncentrálni.

David idén januárjában fejezte be a kezelését, Leanne pedig várhatóan júniusban fejezi be a terápiát. Bár jelenleg rákmentes, továbbra is immunterápiára szorul, hogy megelőzzék a rák újbóli kiújulását.