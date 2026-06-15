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„A lábam járásra teljesen alkalmatlan” - Újabb műtétek várnak Horváth Évára?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Horváth Éva
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 07:40
mozgássérültműtét
Horváth Éva nem akarja megint végigjárni a poklot.

Horváth Éva számára szörnyű volt az utóbbi időszak, hiszen 2024 novemberében komoly motorbalesetet szenvedett, ami miatt súlyosan megsérült a lába. Rengetegszer műtötték, sőt, még az is felmerült, hogy amputálni kell, de szerencsére megmaradt a lába és elindult a gyógyulás hosszú, rögös útján – de már egyedül, mivel válik a férjétől.

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Horváth Éva a baleset után

Az egykori szépségkirálynő rajongói fellélegeztek, mikor megtudták, hogy Horváth Éva jobban van, de úgy tűnik, hogy sajnos nem teljes a gyógyulás, ugyanis a modell hivatalosan is mozgássérült lett, és mint kiderült, nem tud rendesen járni, mivel a baleset miatt rossz szögben áll a bokája, így nincs vízszintben a talpa – emiatt újabb műtétek várnak rá, de ő ezt nem akarja.

Ami eddig szépen összecsontosodott, azt ki kell bontani. Újra csontpótlás, új rögzítés, hogy a talp végre vízszintben álljon. Egy pillanatra minden emlékem visszatér. A műtők. A csavarok. A csípőből kivett csontdarabok. Az a hosszú út, amin végigmentem. És közben hirtelen nagyon tisztán tudom a választ. Nem. Nem akarom még egyszer végigcsinálni. Nem akarok újra hónapokra eltűnni az életemből. Nem akarom megint azt, hogy kórház, műtét, korrekciók, és közben megint ne legyek ott anyaként

közölte Horváth Éva.

 

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