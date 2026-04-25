Azt hitte a 24 éves, hogy az alkohol okozza fájdalmait: rákkal küzdött

A 24 éves Phoebe Jablonski azt hitte, tüneteit csupán az alkohol okozza, miután mindig egy-egy bulis éjszaka után érezte úgy, hogy az egész teste fáj. Épp ezért úgy döntött, nem iszik több alkoholos italt, hátha tényleg az okozza a problémát. Idővel azonban Phoebe észrevette, hogy egy csomó nőtt a fején, miközben többek között állandó vállfájdalommal küzdött. Azonnal orvoshoz ment. Vérvétel, vizsgálatok: Phoebe hátán egy majdnem 14 centis daganatot találtak, a diagnózis szerint a fiatal nő negyedik stádiumú non-Hodgkin limfómával, rákkal küzd.

Rákkal diagnosztizálták. Fotó: Pexels

A non-Hodgkin limfóma a nyirokrendszer rosszindulatú daganata, ami miatt Phoebe-nek kemoterápiára volt szüksége, összesen hat körön esett át 2023 novemberi diagnózisa óta. Bár ez nagyon megterhelő voltak számára, nyolc hónap alatt jobban lett, azóta remisszióba került. Most Phoebe célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, hogy soha, senki ne hagyja figyelmen kívül teste jelzéseit és ragaszkodjanak a vizsgálatokhoz.

Nem vette komolyan a tüneteit, rákkal diagnosztizálták

A kórmegállapítás előtt Phoebe súlyos vállfájdalomtól is szenvedett, amelyet azonban sokáig csupán sportsérülésnek vélt, mivel táncolt. Épp ezért eleinte csak gyógytornászhoz járt. Nem hitte komolynak a bajt, ami miatt a rákdiagnózis hatalmas sokként érte.

Sokáig nem tudtam elhinni, mi történik. Vizsgálatokon, biopsziákon kellett átesnem. Hat kemoterápiás és immunterápiás kezelést kaptam, ami végül sikeres volt, de sok mellékhatással járt. A családom és a barátaim voltak azok, akik tartották bennem a lelket. Visszatekintve, sok elszalasztott lehetőség volt a korábbi felismerésre, de szerintem az orvosok sokszor nem is vették komolyan a panaszaimat. A homlokomon megjelenő kemény csomókra például azt mondták, csak faggyúciszták. Ha jobban utánajárok, talán már az első, második vagy harmadik stádiumban diagnosztizálhattak volna, nem a negyedikben

- idézte Phoebet a TheSun.