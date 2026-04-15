„Már a saját temetésemet terveztem” - Kétszer műtötték meg a terhes nőt egy ritka betegség miatt

Egy amerikai édesanya története megrázó példája annak, milyen váratlan és súlyos fordulatot vehet egy betegség még akkor is, ha valaki korábban teljesen egészséges életet élt.

Súlyos fejfájást okozott a betegség az édesanya számára

Jessica Lopez Ricard 2021 augusztusában még félmaratont futott, és saját bevallása szerint kiváló formában volt. Nem sokkal később azonban megfázásszerű tünetek jelentkeztek nála, amelyeket először egyszerű fertőzésnek vagy allergiának gondolt. Állapota azonban gyorsan romlani kezdett. Több orvosi vizsgálat után végül egy ritka autoimmun betegséget diagnosztizáltak nála: granulomatózis polyangiitisszel (GPA), amely az erek gyulladásával jár, és több szervet is érinthet.

Jessica esetében a betegség az agyat is érintette, ami rendkívül ritkának számít. Súlyos fejfájások jelentkeztek nála, majd látásromlás, később pedig részleges látásvesztés. A kezelése sem indult zökkenőmentesen: az elsőként alkalmazott gyógyszerre allergiás reakciót mutatott, ezért kemoterápiás kezelést kapott, összesen hat cikluson keresztül.

Időközben teherbe esett, ám állapota ismét romlott. A terhessége alatt kétszer is agyműtéten esett át, hogy csökkentsék a látását veszélyeztető nyomást. Az egyik beavatkozás során koponyaműtétet végeztek, később pedig az orrán keresztül operálták. Kislánya, Alessia 2022 decemberében, a vártnál két hónappal korábban született meg, és 25 napot töltött az újszülött intenzív osztályon.

Jessica a szülés után is folytatta a kezeléseket, ám 2023 májusában ismét elvesztette a látását, ami egy harmadik műtétet tett szükségessé. Ezt követően orvosa már nem látott további lehetőségeket a kezelés folytatására.

Azt mondták, rendezzem el az ügyeimet

– emlékezett vissza.

Már a saját temetésemet terveztem...

Végül egy második orvosi vélemény reményt hozott. A Cleveland Clinic egyik szakorvosa új kezelési lehetőségeket javasolt, köztük egy olyan gyógyszert, amelyet kifejezetten azoknál a betegeknél alkalmaznak, akik nem reagálnak az alapkezelésre. Az új terápia hatásosnak bizonyult: Jessica állapota javult, és jelenleg remisszióban van. Ma már kétgyermekes édesanyaként él, dolgozik, és önkéntesként segíti más betegek támogatását. Saját bevallása szerint teljesen másképp tekint az egészségére, írja a People.