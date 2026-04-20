Elveszítheted a fogaid, ha sokáig halogatod ezt a kezelést

A fogínygyulladás egy kifejezetten sokakat érintő probléma, amelyet érdemes kezeltetni.

A betegség tüneteit nem mindig vesszük észre időben.

A mihamarabbi kezelés a fogaink megőrzése szempontjából is lényeges.

A legjobb, ha a megelőzésre koncentrálunk.

A népesség jó részét érinti a fogínygyulladás, amelyet elsősorban a nem megfelelő szájhigiénia okoz. A szakemberek tapasztalatai alapján elmondható, hogy 100 emberből csupán 4-nek teljesen egészséges és ép az ínye, ami elgondolkodtató szám, és arra ösztönöz, hogy jobban ügyeljünk a száj- és fogápolásra.

A fogínygyulladásra gyakran akkor derül fény, amikor fogmosás során véres lesz a köpet. Fotó: New Africa / shutterstock

Miért alakul ki a fogínygyulladás?

A hivatalosan gingivitis nevű betegség azért alakul ki, mert begyullad a fog körüli ínyszövet, amit a foglepedék, azaz a baktériumok, a nyál, a különféle mikroorganizmusok és ételmaradékok együttese okoz. A foglepedéken, ha nem tüntetjük el, megtelepednek a baktériumok, amelyeknek az anyagcsere-végtermékei gyulladást okoznak. A fogínygyulladás lehet akut és krónikus, azaz hirtelen megjelenő, illetve hosszan elhúzódó is.

Kiket érint a fogínygyulladás?

A probléma bárkinél kialakulhat, ám vannak rizikófaktorok. Az egyik ilyen a dohányzás, ami miatt alapvetően nehezebben regenerálódik a fogíny, míg a rendszeres alkoholfogyasztás irritálja az ínyt és dehidratál, ebben a közegben pedig könnyebben elszaporodnak a baktériumok.

Fontos megemlíteni a hormonális változásokat, a helytelen táplálkozási szokásokat, a vitaminhiányt és a cukorbetegséget is, melyek mind lehetnek kiváltói a fogínybetegségnek.

Hajlamosító tényező a stressz is, amely az immunrendszert gyengíti, ezenkívül bizonyos gyógyszerek szedése, az összetorlódott, kusza és nehezen tisztítható fogsor, továbbá a szájlégzés, ami az íny kiszáradását és irritációját okozza, aminek következtében könnyebben kialakulhat gyulladás.

Milyen az egészséges fogíny? Az egészséges fogíny stabilan rögzíti a fogakat és a csontokat, és jellemzően halvány rózsaszín árnyalatú.

Melyek a fogínygyulladás tünetei?

Gyulladás esetén az íny vörös színűvé és érzékennyé válik, beduzzad és vérezhet is. Gyakori, hogy nem tapasztalható fájdalom, ezért előfordulhat, hogy csak akkor vesszük észre a bajt, amikor vér jelenik meg az ételen vagy fogmosás közben. Figyelemfelhívó jel még a rossz lehelet.