Elveszítheted a fogaid, ha sokáig halogatod ezt a kezelést

A népesség jó részét érinti a fogínygyulladás, amelyet elsősorban a nem megfelelő szájhigiénia okoz. A szakemberek tapasztalatai alapján elmondható, hogy 100 emberből csupán 4-nek teljesen egészséges és ép az ínye, ami elgondolkodtató szám, és arra ösztönöz, hogy jobban ügyeljünk a száj- és fogápolásra.
A hivatalosan gingivitis nevű betegség azért alakul ki, mert begyullad a fog körüli ínyszövet, amit a foglepedék, azaz a baktériumok, a nyál, a különféle mikroorganizmusok és ételmaradékok együttese okoz. A foglepedéken, ha nem tüntetjük el, megtelepednek a baktériumok, amelyeknek az anyagcsere-végtermékei gyulladást okoznak. A fogínygyulladás lehet akut és krónikus, azaz hirtelen megjelenő, illetve hosszan elhúzódó is.
A probléma bárkinél kialakulhat, ám vannak rizikófaktorok. Az egyik ilyen a dohányzás, ami miatt alapvetően nehezebben regenerálódik a fogíny, míg a rendszeres alkoholfogyasztás irritálja az ínyt és dehidratál, ebben a közegben pedig könnyebben elszaporodnak a baktériumok.
Fontos megemlíteni a hormonális változásokat, a helytelen táplálkozási szokásokat, a vitaminhiányt és a cukorbetegséget is, melyek mind lehetnek kiváltói a fogínybetegségnek.
Hajlamosító tényező a stressz is, amely az immunrendszert gyengíti, ezenkívül bizonyos gyógyszerek szedése, az összetorlódott, kusza és nehezen tisztítható fogsor, továbbá a szájlégzés, ami az íny kiszáradását és irritációját okozza, aminek következtében könnyebben kialakulhat gyulladás.
Az egészséges fogíny stabilan rögzíti a fogakat és a csontokat, és jellemzően halvány rózsaszín árnyalatú.
Gyulladás esetén az íny vörös színűvé és érzékennyé válik, beduzzad és vérezhet is. Gyakori, hogy nem tapasztalható fájdalom, ezért előfordulhat, hogy csak akkor vesszük észre a bajt, amikor vér jelenik meg az ételen vagy fogmosás közben. Figyelemfelhívó jel még a rossz lehelet.
Különösen fontos lenne, hogy mihamarabb felismerjük és kezeljük a problémát, mert a gyulladás mélyebbre is húzódhat és fogágygyulladássá alakulhat, előidézve a fogak körüli íny visszahúzódását, majd a fogat tartó csontszövet károsodását. Ennek következménye a csontállomány csökkenése, a fog mozgása, amely folyamat fogvesztéssel is járhat. Ha észrevesszük a tipikus tüneteket, érdemes azonnal fogorvoshoz fordulni. Ez azért is fontos, mert a kezeletlen fogproblémák idővel góccá alakulhatnak, ami az egész szervezet egészségére hatással lehet.
Fogínygyulladás kezelésekor az első lépés, hogy a mindennapos szájhigiéné szabályait fokozottan betartjuk. A fogorvosi vizsgálat során a szakember attól függően határozza meg a kezelési módot, hogy a fogínygyulladás melyik fázisban jár. A fogorvos vagy dentálhigiénikus szakember általában speciális fogtisztítást végez, és tanácsokkal lát el a helyes fogápolás tekintetében. Ha a fogínygyulladás már súlyos, parodontológus, vagyis kifejezetten a fogágyak gyógyításával foglalkozó szakember bevonására is szükség lehet.
Talán nem mondunk újat azzal, hogy hasonlóan más fogászati betegségekhez, a fogínygyulladás megelőzésében is kulcsszerepet játszik a megfelelő szájhigiénia. Naponta legalább két alkalommal mossunk fogat és használjunk fogselymet vagy fogköztisztító kefét, hogy a fogközökből is eltüntessük az ételmaradékot. Igénybe vehetünk ezenkívül nyelvkaparót – hiszen a nyelv tisztítása is nagyon fontos –, illetve szájvizet is. Az sem mindegy, milyen fogkefét használunk. A túl erős sörte önmagában is felsértheti az ínyt, tanácsos ezért puhábbat beszerezni, vagy befektetni egy elektromos fogkefébe, amely eleve kíméletesebb a fogakhoz és a fogínyhez. Ha tanácstalanok vagyunk a témában, kérjük ki a fogorvosunk véleményét, aki a mindennapos szájápolási szokások kialakításában is segíthet.
Házi kiegészítő praktikák is segíthetnek
Fogorvosi kezelés és helyes szájápolási higiénia mellett a természet erejét is segítségül hívhatjuk az ínygyulladás tüneteinek enyhítésében. Alkalmazhatunk baktériumölő meleg sós, vagy pH-semlegesítő szódabikarbónás vizes öblögetést, ihatunk zöld teát, amelyben sok a gyulladásos folyamatokra pozitívan ható antioxidáns, valamint ugyanilyen okokból kakukkfű főzettel is öblögethetünk.
