Egyre több időst szippant be a képernyő – Létezik időskori telefonfüggés? Mik a jelei, mi a megoldás?

Sokan úgy gondolják, a telefonfüggés a tinédzserek problémája. Az időskori telefonfüggés azonban ma már nagyon is valós jelenség, és egyre több családban okoz feszültséget. A nyugdíjas években több a szabadidő, a közösségi tér pedig sokaknál a zsebben lapuló készülékbe költözött. Az okostelefon kapcsolatot jelent az unokákkal, híreket lehet olvasni, fotókat megosztani, közösségi élményeket megélni általa. Az időskori telefonfüggés akkor válik problémává, amikor a készülék fokozatosan átveszi a mindennapi élet irányítását, és a valós emberi kapcsolatok, közös tevékenységek háttérbe szorulnak.
Az időskor sok változással jár. Nyugdíjba vonulás, beszűkülő társas kapcsolatok, fizikai korlátok. Az okostelefon ebben a helyzetben könnyen válik társasággá és menedékké. A közösségi oldalak folyamatos ingerei, az üzenetek érkezése, az értesítések hangja mind apró jutalmakat, dopaminlöketet adnak az agynak. Ha azonban a képernyő előtt töltött idő fokozatosan növekszik, az időskori telefonfüggés észrevétlenül alakulhat ki.
A digitális demencia – amely nem azonos a klasszikus értelemben vett demenciával – ma már a modern pszichiátria és neurológia által is vizsgált jelenség. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy külön kell választani a túlhasználatot, a függőséget és a valódi kognitív hanyatlást, mert ezek nem ugyanazt jelentik, és nem azonos következményekkel járnak. Idősebb korban a digitális függőség kifejezett figyelemzavart, memóriaromlást és a koncentráció gyengülését idézheti elő. A szakrendeléseken leggyakrabban a hozzátartozók kérnek segítséget: olyan felnőtt gyerekek, akik észlelik szüleik megváltozott viselkedését, az ingerlékenység erősödését, a fokozódó szorongást. Sok esetben a személyes kapcsolatok is háttérbe szorulnak, az unokával való találkozást elegendőnek tartják cseteléssel vagy videóhívással kiváltani
– hívja fel a figyelmet Illényi Éva, a Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület elnöke.
A telefonfüggés nem pusztán arról szól, hogy valaki sokat használja a készülékét. A legnagyobb baj a kontroll elvesztése.
Figyelmeztető jel lehet, ha:
Az időskori telefonfüggés nem csupán időbeosztási kérdés. A túlzott közösségimédia-használat növelheti a magányérzetet is. A folyamatos összehasonlítás, a mások életének idealizált képei könnyen elégedetlenséget szülnek. Emellett a túl sok hír, különösen a negatív tartalom, szorongást válthat ki. Idősebb korban, amikor az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos félelmek eleve erősebbek lehetnek, ez a hatás még intenzívebb.
Illényi Éva szerint:
A nyugdíjasoknál a kulcskérdés nem az idő mennyisége, hanem az életminőség romlása lesz kiemelkedő. Hiszen ők nem a munkáról, a tanulásról mondanak le, de a folyamatos információáramlás és multitasking gyengítheti a mély figyelmet, erősítheti a felszínesebb gondolkodási mintákat. A fizikai következményeken túl (szemfáradás, előreeső testtartás, nyaki fájdalom, kéztőalagút-szindróma, alvászavar) életmódbeli problémákat idéz elő. Időskorban az okostelefon túlzott használata gyakran a magány, unalom vagy kapcsolathiány pótlására szolgál.
Sokan azért fordulnak a telefon felé, mert társaságra vágynak. A közösségi oldalak elsőre kapcsolódásnak tűnnek, de a túlzott használat épp az ellenkező hatást váltja ki. Ráadásul a mások életéről látott, idealizált képek erősíthetik az elégedetlenséget vagy a magány érzését. A telefonfüggés így már nemcsak időrabló szokás, hanem lelket romboló tevékenység is, hiszen ha a készülék veszi át a valódi beszélgetések, séták, közösségi élmények helyét, az hosszabb távon elszigeteltséghez vezethet.
Az idősek különösen érzékenyek lehetnek a folyamatosan érkező negatív hírekre (háború, gazdasági válság, bűnözés, járványok), mert nagyobb a biztonságigényük, a meglévő rossz egészségi állapotuk miatt sérülékenyebbnek érezhetik magukat. A túlzott hírfogyasztás fokozott szorongást, félelmet, alvászavart, depresszív hangulatot okozhat. A folyamatos „katasztrófa-fogyasztás” egy krónikus stresszállapotot tarthat fenn, ami befolyásolhatja a vérnyomás-emelkedést, szív-érrendszeri terhelést. A tájékozottság fontos, de a mentális egészség megőrzése érdekében – különösen időskorban – érdemes tudatosan szabályozni a negatív információk mennyiségét. A káros hatások nem visszafordíthatatlanok, ha időben változtatunk. Egy dologgal mindenki segíthet idős hozzátartozójának, szervezzen mind több offline programot, személyes beszélgetést és érdemes erőltetni a közösségi találkozásokat is
– fogalmaz a szakember.
A megoldás nem a telefon teljes elhagyása, a cél inkább az, hogy csupán egy eszköz maradjon és ne központi szereplő.
Segíthet, ha:
A telefonfüggőség veszélye a szakember szerint:
