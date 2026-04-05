Egyre több időst szippant be a képernyő – Létezik időskori telefonfüggés? Mik a jelei, mi a megoldás?

A telefonfüggés már az idősebb korosztályt is érinti.

A túlzott képernyőhasználat testi és lelki problémákat okozhat.

Tudatos határokkal visszaszerezhető az egyensúly.

Sokan úgy gondolják, a telefonfüggés a tinédzserek problémája. Az időskori telefonfüggés azonban ma már nagyon is valós jelenség, és egyre több családban okoz feszültséget. A nyugdíjas években több a szabadidő, a közösségi tér pedig sokaknál a zsebben lapuló készülékbe költözött. Az okostelefon kapcsolatot jelent az unokákkal, híreket lehet olvasni, fotókat megosztani, közösségi élményeket megélni általa. Az időskori telefonfüggés akkor válik problémává, amikor a készülék fokozatosan átveszi a mindennapi élet irányítását, és a valós emberi kapcsolatok, közös tevékenységek háttérbe szorulnak.

Miért érinti az idősebb korosztályt a telefonfüggés?

Az időskor sok változással jár. Nyugdíjba vonulás, beszűkülő társas kapcsolatok, fizikai korlátok. Az okostelefon ebben a helyzetben könnyen válik társasággá és menedékké. A közösségi oldalak folyamatos ingerei, az üzenetek érkezése, az értesítések hangja mind apró jutalmakat, dopaminlöketet adnak az agynak. Ha azonban a képernyő előtt töltött idő fokozatosan növekszik, az időskori telefonfüggés észrevétlenül alakulhat ki.

A digitális demencia – amely nem azonos a klasszikus értelemben vett demenciával – ma már a modern pszichiátria és neurológia által is vizsgált jelenség. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy külön kell választani a túlhasználatot, a függőséget és a valódi kognitív hanyatlást, mert ezek nem ugyanazt jelentik, és nem azonos következményekkel járnak. Idősebb korban a digitális függőség kifejezett figyelemzavart, memóriaromlást és a koncentráció gyengülését idézheti elő. A szakrendeléseken leggyakrabban a hozzátartozók kérnek segítséget: olyan felnőtt gyerekek, akik észlelik szüleik megváltozott viselkedését, az ingerlékenység erősödését, a fokozódó szorongást. Sok esetben a személyes kapcsolatok is háttérbe szorulnak, az unokával való találkozást elegendőnek tartják cseteléssel vagy videóhívással kiváltani

– hívja fel a figyelmet Illényi Éva, a Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület elnöke.