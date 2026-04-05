Egyre több időst szippant be a képernyő – Létezik időskori telefonfüggés? Mik a jelei, mi a megoldás?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 15:15
Reggel már a telefonért nyúlsz, és este is görgetéssel ér véget a nap? A telefonfüggés ma már nem csak a fiatalokat érinti, egyre több felnőtt és idős ember életét alakítja át. Tudd meg, mi állhat a háttérben!
  • A telefonfüggés már az idősebb korosztályt is érinti.
  • A túlzott képernyőhasználat testi és lelki problémákat okozhat.
  • Tudatos határokkal visszaszerezhető az egyensúly.

Sokan úgy gondolják, a telefonfüggés a tinédzserek problémája. Az időskori telefonfüggés azonban ma már nagyon is valós jelenség, és egyre több családban okoz feszültséget. A nyugdíjas években több a szabadidő, a közösségi tér pedig sokaknál a zsebben lapuló készülékbe költözött. Az okostelefon kapcsolatot jelent az unokákkal, híreket lehet olvasni, fotókat megosztani, közösségi élményeket megélni általa. Az időskori telefonfüggés akkor válik problémává, amikor a készülék fokozatosan átveszi a mindennapi élet irányítását, és a valós emberi kapcsolatok, közös tevékenységek háttérbe szorulnak.

Miért érinti az idősebb korosztályt a telefonfüggés?

Az időskor sok változással jár. Nyugdíjba vonulás, beszűkülő társas kapcsolatok, fizikai korlátok. Az okostelefon ebben a helyzetben könnyen válik társasággá és menedékké. A közösségi oldalak folyamatos ingerei, az üzenetek érkezése, az értesítések hangja mind apró jutalmakat, dopaminlöketet adnak az agynak. Ha azonban a képernyő előtt töltött idő fokozatosan növekszik, az időskori telefonfüggés észrevétlenül alakulhat ki.

A digitális demencia – amely nem azonos a klasszikus értelemben vett demenciával – ma már a modern pszichiátria és neurológia által is vizsgált jelenség. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy külön kell választani a túlhasználatot, a függőséget és a valódi kognitív hanyatlást, mert ezek nem ugyanazt jelentik, és nem azonos következményekkel járnak. Idősebb korban a digitális függőség kifejezett figyelemzavart, memóriaromlást és a koncentráció gyengülését idézheti elő. A szakrendeléseken leggyakrabban a hozzátartozók kérnek segítséget: olyan felnőtt gyerekek, akik észlelik szüleik megváltozott viselkedését, az ingerlékenység erősödését, a fokozódó szorongást. Sok esetben a személyes kapcsolatok is háttérbe szorulnak, az unokával való találkozást elegendőnek tartják cseteléssel vagy videóhívással kiváltani

 – hívja fel a figyelmet Illényi Éva, a Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület elnöke.

A telefonfüggés jelei időskorban

A telefonfüggés nem pusztán arról szól, hogy valaki sokat használja a készülékét. A legnagyobb baj a kontroll elvesztése.
Figyelmeztető jel lehet, ha:

  • a telefon hiánya nyugtalanságot okoz
  • a családi együttlétek alatt is a képernyő kerül előtérbe
  • romlik az alvásminőség a késő esti telefonhasználat miatt
  • háttérbe szorulnak a korábbi hobbik és programok
  • csökken a fizikai aktivitás
    Idősebb korban a túlzott képernyőhasználat gyorsabban jelentkezhet testi tünetekben is. Gyakoribb lehet a nyak- és vállfájdalom, a szemszárazság, az alvás minőségének romlása.

Lelki következmények

Az időskori telefonfüggés nem csupán időbeosztási kérdés. A túlzott közösségimédia-használat növelheti a magányérzetet is. A folyamatos összehasonlítás, a mások életének idealizált képei könnyen elégedetlenséget szülnek. Emellett a túl sok hír, különösen a negatív tartalom, szorongást válthat ki. Idősebb korban, amikor az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos félelmek eleve erősebbek lehetnek, ez a hatás még intenzívebb.

Illényi Éva szerint:

A nyugdíjasoknál a kulcskérdés nem az idő mennyisége, hanem az életminőség romlása lesz kiemelkedő. Hiszen ők nem a munkáról, a tanulásról mondanak le, de a folyamatos információáramlás és multitasking gyengítheti a mély figyelmet, erősítheti a felszínesebb gondolkodási mintákat. A fizikai következményeken túl (szemfáradás, előreeső testtartás, nyaki fájdalom, kéztőalagút-szindróma, alvászavar) életmódbeli problémákat idéz elő. Időskorban az okostelefon túlzott használata gyakran a magány, unalom vagy kapcsolathiány pótlására szolgál. 

Több képernyő, kevesebb valódi kapcsolat?

Sokan azért fordulnak a telefon felé, mert társaságra vágynak. A közösségi oldalak elsőre kapcsolódásnak tűnnek, de a túlzott használat épp az ellenkező hatást váltja ki. Ráadásul a mások életéről látott, idealizált képek erősíthetik az elégedetlenséget vagy a magány érzését. A telefonfüggés így már nemcsak időrabló szokás, hanem lelket romboló tevékenység is, hiszen ha a készülék veszi át a valódi beszélgetések, séták, közösségi élmények helyét, az hosszabb távon elszigeteltséghez vezethet. 

Az idősek különösen érzékenyek lehetnek a folyamatosan érkező negatív hírekre (háború, gazdasági válság, bűnözés, járványok), mert nagyobb a biztonságigényük, a meglévő rossz egészségi állapotuk miatt sérülékenyebbnek érezhetik magukat. A túlzott hírfogyasztás fokozott szorongást, félelmet, alvászavart, depresszív hangulatot okozhat. A folyamatos „katasztrófa-fogyasztás” egy krónikus stresszállapotot tarthat fenn, ami befolyásolhatja a vérnyomás-emelkedést, szív-érrendszeri terhelést.  A tájékozottság fontos, de a mentális egészség megőrzése érdekében – különösen időskorban – érdemes tudatosan szabályozni a negatív információk mennyiségét. A káros hatások nem visszafordíthatatlanok, ha időben változtatunk. Egy dologgal mindenki segíthet idős hozzátartozójának, szervezzen mind több offline programot, személyes beszélgetést és érdemes erőltetni a közösségi találkozásokat is

 – fogalmaz a szakember.

Hogyan lehet visszaszerezni az egyensúlyt?

A megoldás nem a telefon teljes elhagyása, a cél inkább az, hogy csupán egy eszköz maradjon és ne központi szereplő.
Segíthet, ha:

  • kijelölt időszakokban használjuk a telefont
  • lefekvés előtt legalább egy órával félretesszük
  • kikapcsoljuk a felesleges értesítéseket
  • tudatosan szervezünk offline, társasági programokat
    A legjobb, ha a családban nyíltan beszélünk a telefonfüggésről és a túlhasználatról anélkül, hogy bárkit hibáztatnánk. A telefonfüggés mögött gyakran valós szükséglet áll. A társaság, az értelmes elfoglaltság, a biztonság iránti igény. Ha ezekre megoldást találunk, a képernyő szerepe csökkenhet.

A telefonfüggőség veszélye a szakember szerint:

