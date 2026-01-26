Tényleg földönkívüliek építették a piramisokat, itt a bizonyíték?

Már évtizedek óta foglalkoztatja az embereket az az összeesküvés-elmélet, miszerint a piramisokat nem is emberi kéz alkotta. A svájci író, Erich von Däniken egyenesen odáig ment, hogy azt állította, a földönkívüliek húzták fel a fáraók helyét.

Földönkívüliek alkották volna meg a piramisokat? / Illusztráció: freepik.com

Földönkívüliek építették a hatalmas piramisokat?

Eric - aki kilencven éves korában hunyt el, ebben a hónapban - azzal érvelt, hogy a földönkívüliek közvetlen szerepet játszottak abban, hogy segítettek az ókori egyiptomiaknak azokat a hatalmas emlékműveket megépíteni, amelyeket egyébként nem lettek volna képesek maguktól. Egy 1968-as bestsellerében azt írta, hogy a földönkívüliek meglátogatták az ókori civilizációt és megosztották velük a fejlett technológiájukat.

Eric a piramisok precíz mérnöki megoldásaira, az építészettel kapcsolatos megválaszolatlan kérdésekre, a csillagászati eseményekre és a lényeket ábrázoló ősi faragványokra gondolt. Szerinte a mérnöki pontosságot, nem lehetett megmagyarázni. Megválaszolatlan továbbá a nagy kőtömbök mozgatásának módszere és az építmény belső megvilágításának megoldása. Szerinte az építők fejlett matematikai, földi és űrbeli ismeretekkel rendelkeztek.

A régészek és történészek is megcáfolták az állításait, annak ellenére, hogy rendkívüli népszerűségnek örvendett az emberek körében. A kutatások szerint Egyiptomban hihetetlenül sok munkás volt, feljegyzések igazolják, hogyan etették és szállásolták el őket, illetve a temetők neve is szerepel rajta, ahol később eltemették a halottakat.

Halálával ismét előkerültek Eric vitatott gondolatai, gyakran az ősi régészet atyjának nevezik. Az az elképzelés, hogy földönkívüliek építették a piramisokat többször is megjelent már a popkultúrában, a Star Trek és Elon Musk is támogatta az elképzelést.

Ignatius L. Donnelly író szerint a piramisokat Atlantisz elveszett civilizációjának túlélői építették. Eric szerint az idegen lények „második életet” ígértek az egyiptomi fáraóknak, ami szerinte megmagyarázza, miért mumifikálták az uralkodókat, és miért temették el őket olyan kincsekkel, amelyeket az újjászületés utáni felhasználásra szántak. Elmélete szerint ezek az istenszerű látogatók egy napon visszatérnek a csillagokból, hogy felélesszék a halottak megőrzött testét.

Tényleg véletlen egybeesés, hogy a Kheopsz-piramis magasságának ezermilliószoros szorzata nagyjából megegyezik a Föld és a Nap közötti távolsággal?

- idézi a régészt a Daily Mail.