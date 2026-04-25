Sokk a rendelőben: Izomláz miatt ment orvoshoz, Parkinson-kórt diagnosztizáltak a fiatal nőnél

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 07:00
Azt hitte, csak az edzést vitte túlzásba, de a valóság ennél sokkal kegyetlenebb volt. A nő két évig élt rettegésben, mire kiderült: a testét egy gyógyíthatatlan kór emészti. Amikor már a saját gyerekei kérdezgették, miért remeg a keze, a fiatal anya az összeomlás szélén állt. Végül egy kockázatos agyműtét hozta el számára a megváltást.
Minden egy ártatlannak tűnő izommerevséggel kezdődött. A kétgyermekes ohiói édesanya, Jessica Krauser éppen félmaratonra készült, így amikor 2017-ben érezni kezdte, hogy a bal lába nem engedelmeskedik, egyszerű túlhajszoltságra gyanakodott. Ám a pihenés nem segített: a görcsök állandósultak, a kezei pedig remegni kezdtek. Ekkor még nem is sejtette, hogy a Parkinson-kór első, alattomos jelei mutatkoznak rajta.

A bravúros műtét után Jessica végre fellélegezhetett a Parkinson-kór fogságából
Illusztráció: Kulkova Daria /  Shutterstock 

A gyerekeim folyton észrevették, és azt kérdezgették, izgulok-e vagy félek-e valamitől. Pedig nem erről volt szó, én csak azt hittem, a stressz az oka

– emlékezett vissza a most 44 éves nő a kezdeti pokolra. Volt, hogy éjszakákon át masszírozni kellett a vádliját, mert olyan volt, mintha egy kibogozhatatlan csomó lenne az izmaiban.

Sokkoló diagnózis: Parkinson-kór 37 évesen

Bár a Parkinson-kórt általában az idősek betegségének tartják, Jessicát mindössze 37 évesen érte a csapás. Két év bizonytalanság után, egy családi nyaralás alatt vált nyilvánvalóvá, hogy baj van: a nő mozgása koordinálatlanná vált, a teste feletti kontroll pedig kicsúszott a kezéből.

Magányos, reménytelen érzés volt, ami éppen olyan bénító tud lenni, mint maga a betegség

– vallotta be Jessica. A diagnózis után nem adta fel: podcastet indított, hogy sorstársakat keressen, és ekkor hallott először arról az eljárásról, ami végül visszaadta az életét.

Elektródák az agyban

Amikor a gyógyszerek már nem hatottak, Jessica egy drasztikus lépésre szánta el magát: alávetette magát a mély agyi stimulációnak (DBS). A műtét során a kulcscsontja alá egy szerkezetet ültettek, amely vezetékeken keresztül elektromos impulzusokat küld az agyába, így fékezve meg a kontrollálhatatlan remegést.

A 2025-ös beavatkozás eredménye minden várakozást felülmúlt. Jessica korábban vagy a merevségtől szenvedett, vagy a rángatózó, akaratlan mozgásoktól, most azonban végre csend lett a testében – írja a People magazin.

Csak feküdtem az ágyban reggelente, és élveztem, hogy végre nem vagyok merev. Most már úgy ébredek fel, hogy nem kell a Parkinson-kórra gondolnom

– mesélte boldogan.

A beavatkozás után Jessica egy érzelmes videóban üzente meg a világnak, hogy visszakapta a régi önmagát: „Újra jól érzem magam... újra anya lehetek!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
