Sokk a rendelőben: Izomláz miatt ment orvoshoz, Parkinson-kórt diagnosztizáltak a fiatal nőnél

Minden egy ártatlannak tűnő izommerevséggel kezdődött. A kétgyermekes ohiói édesanya, Jessica Krauser éppen félmaratonra készült, így amikor 2017-ben érezni kezdte, hogy a bal lába nem engedelmeskedik, egyszerű túlhajszoltságra gyanakodott. Ám a pihenés nem segített: a görcsök állandósultak, a kezei pedig remegni kezdtek. Ekkor még nem is sejtette, hogy a Parkinson-kór első, alattomos jelei mutatkoznak rajta.
A gyerekeim folyton észrevették, és azt kérdezgették, izgulok-e vagy félek-e valamitől. Pedig nem erről volt szó, én csak azt hittem, a stressz az oka
– emlékezett vissza a most 44 éves nő a kezdeti pokolra. Volt, hogy éjszakákon át masszírozni kellett a vádliját, mert olyan volt, mintha egy kibogozhatatlan csomó lenne az izmaiban.
Bár a Parkinson-kórt általában az idősek betegségének tartják, Jessicát mindössze 37 évesen érte a csapás. Két év bizonytalanság után, egy családi nyaralás alatt vált nyilvánvalóvá, hogy baj van: a nő mozgása koordinálatlanná vált, a teste feletti kontroll pedig kicsúszott a kezéből.
Magányos, reménytelen érzés volt, ami éppen olyan bénító tud lenni, mint maga a betegség
– vallotta be Jessica. A diagnózis után nem adta fel: podcastet indított, hogy sorstársakat keressen, és ekkor hallott először arról az eljárásról, ami végül visszaadta az életét.
Amikor a gyógyszerek már nem hatottak, Jessica egy drasztikus lépésre szánta el magát: alávetette magát a mély agyi stimulációnak (DBS). A műtét során a kulcscsontja alá egy szerkezetet ültettek, amely vezetékeken keresztül elektromos impulzusokat küld az agyába, így fékezve meg a kontrollálhatatlan remegést.
A 2025-ös beavatkozás eredménye minden várakozást felülmúlt. Jessica korábban vagy a merevségtől szenvedett, vagy a rángatózó, akaratlan mozgásoktól, most azonban végre csend lett a testében – írja a People magazin.
Csak feküdtem az ágyban reggelente, és élveztem, hogy végre nem vagyok merev. Most már úgy ébredek fel, hogy nem kell a Parkinson-kórra gondolnom
– mesélte boldogan.
A beavatkozás után Jessica egy érzelmes videóban üzente meg a világnak, hogy visszakapta a régi önmagát: „Újra jól érzem magam... újra anya lehetek!”
