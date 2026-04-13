Szívszorító vallomás! Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak a No Doubt gitárosánál

Súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel küzd a világhírű No Doubt gitárosa. Tom Dumont a Parkinson-kór világnapján vallotta be, hogy évekkel ezelőtt korai stádiumú Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A nehézségek ellenére azonban így is van valami, ami erőt ad neki a mindennapokhoz.

Fotó: Daniel DeSlover / Northfoto

Megrázó hírt osztott meg rajongóival a No Doubt gitárosa. Az 58 éves zenésznél évekkel ezelőtt korai stádiumú Parkinson-kórt diagnosztizáltak. Tom Dumont Instagram oldalán egy érzelmes videóban beszélt arról, hogy hosszú vizsgálatsorozat után, neurológusok bevonásával derült fény a betegségre.

A Parkinson-kór egy progresszív idegrendszeri rendellenesség, amely elsősorban a mozgást befolyásolja: remegést, izommerevséget és koordinációs problémákat okozhat. A betegségre jelenleg nincs gyógymód, de vannak kezelések, amelyek segítenek enyhíteni a tüneteit. Egy gitáros számára ez különösen nagy kihívást jelent, hiszen a precíz kézmozgás elengedhetetlen a zenéléshez.

A No Doubt gitárosa őszintén beszélt arról, hogy bár minden nap küzd a betegséggel, sokáig nem akarta nyilvánosságra hozni az állapotát. Végül azért döntött a vallomás mellett, mert mások történetei inspirálták, és szeretné csökkenteni a betegséggel kapcsolatos megbélyegzést.

"Még mindig tudok zenélni"

Tom Dumont mindezek ellenére nem adja fel, hiszen van valami, ami igazán tartja benne a lelket:

A jó hír az, hogy még mindig tudok zenélni, még mindig tudok gitározni.

Olyannyira, hogy jelenleg is aktívan készül a No Doubt Las Vegas-i koncertsorozatára, amely 2026 májusában indul. A próbák és a régi dalok újratanulása azonban nemcsak szakmai kihívást jelentenek számára, hanem érzelmi utazást is:

Nagyon jó móka volt átnézni a régi felvételeket és fényképeket, újra megtanulni a régi dalokat, próbálni, és elkészíteni az összes videóanyagot a Sphere képernyőire.

Fotó: Sandrine CELLARD / VISUAL Press Agency / Northfoto

Gwen Stefani zenekara kapcsán reagált a szomorú hírre

Tom Dumont Parkinson-kórral kapcsolatos bejelentése után zenésztársai és rajongói azonnal támogatásukról biztosították. A No Doubt tagjai - köztük Gwen Stefani - nyilvánosan is kifejezték szeretetüket és tiszteletüket, ami jól mutatja, mennyire szoros kötelék fűzi őket egymáshoz. A No Doubt Las Vegas-i turnéja a Sphere-ben május 6-án kezdődik és június 13-án ér véget. Tom Dumont 18 koncertet ad majd ebben az időszakban Gwen Stefani énekesnővel, Adrian Young dobossal és Tony Kanal basszusgitárossal.