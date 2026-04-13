Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Szívszorító vallomás! Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak a No Doubt gitárosánál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 12:25
Tom Dumont szívszorító vallomást tett gyógyíthatatlan betegségéről. A No Doubt gitárosánál évekkel ezelőtt korai stádiumú Parkinson-kórt diagnosztizáltak.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Súlyos, gyógyíthatatlan betegséggel küzd a világhírű No Doubt gitárosa. Tom Dumont a Parkinson-kór világnapján vallotta be, hogy évekkel ezelőtt korai stádiumú Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A nehézségek ellenére azonban így is van valami, ami erőt ad neki a mindennapokhoz. 

No Doubt gitárosa, Tom Dumont Parkinson-kórral küzd
Fotó: Daniel DeSlover /  Northfoto

No Doubt gitárosa gyógyíthatatlan betegségéről vallott

Megrázó hírt osztott meg rajongóival a No Doubt gitárosa. Az 58 éves zenésznél évekkel ezelőtt korai stádiumú Parkinson-kórt diagnosztizáltak. Tom Dumont Instagram oldalán egy érzelmes videóban beszélt arról, hogy hosszú vizsgálatsorozat után, neurológusok bevonásával derült fény a betegségre.

A Parkinson-kór egy progresszív idegrendszeri rendellenesség, amely elsősorban a mozgást befolyásolja: remegést, izommerevséget és koordinációs problémákat okozhat. A betegségre jelenleg nincs gyógymód, de vannak kezelések, amelyek segítenek enyhíteni a tüneteit. Egy gitáros számára ez különösen nagy kihívást jelent, hiszen a precíz kézmozgás elengedhetetlen a zenéléshez.

A No Doubt gitárosa őszintén beszélt arról, hogy bár minden nap küzd a betegséggel, sokáig nem akarta nyilvánosságra hozni az állapotát. Végül azért döntött a vallomás mellett, mert mások történetei inspirálták, és szeretné csökkenteni a betegséggel kapcsolatos megbélyegzést.

"Még mindig tudok zenélni"

Tom Dumont mindezek ellenére nem adja fel, hiszen van valami, ami igazán tartja benne a lelket:

A jó hír az, hogy még mindig tudok zenélni, még mindig tudok gitározni. 

Olyannyira, hogy jelenleg is aktívan készül a No Doubt Las Vegas-i koncertsorozatára, amely 2026 májusában indul. A próbák és a régi dalok újratanulása azonban nemcsak szakmai kihívást jelentenek számára, hanem érzelmi utazást is:

Nagyon jó móka volt átnézni a régi felvételeket és fényképeket, újra megtanulni a régi dalokat, próbálni, és elkészíteni az összes videóanyagot a Sphere képernyőire.

No Doubt Las Vegas-i koncertsorozata a Sphere-ben május 6-án kezdődik és június 13-án ér véget
Fotó: Sandrine CELLARD / VISUAL Press Agency /  Northfoto

Gwen Stefani zenekara kapcsán reagált a szomorú hírre

Tom Dumont Parkinson-kórral kapcsolatos bejelentése után zenésztársai és rajongói azonnal támogatásukról biztosították. A No Doubt tagjai - köztük Gwen Stefani - nyilvánosan is kifejezték szeretetüket és tiszteletüket, ami jól mutatja, mennyire szoros kötelék fűzi őket egymáshoz. A No Doubt Las Vegas-i turnéja a Sphere-ben május 6-án kezdődik és június 13-án ér véget. Tom Dumont 18 koncertet ad majd ebben az időszakban Gwen Stefani énekesnővel, Adrian Young dobossal és Tony Kanal basszusgitárossal. 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
