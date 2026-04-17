Feladta, hogy megtalálja az igazit, ezért lombikprogrammal vállalt gyermeket – három hónapos terhesen találkozott élete szerelmével

Egy ápolónő több ezer eurót költött lombikbébi-kezelésre, miután feladta a lelkitársa keresését. Natalie Le Prevost azonban végül mégis megtalálta az igazit.

Sikeres lombikbébi terhesség alatt ismerkedett meg élete szerelmével

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Ezért döntött lombikbébi mellett az ápoló

A 39 éves Natalie mindig arról álmodott, hogy 30 éves korára már családot alapít, ám amikor egy kétéves kapcsolata véget ért, feladta az igaz szerelem megtalálását.

Feladtam a szerelmet. Nem akartam megelégedni valamivel, ami nem tűnt helyesnek. Erős és független vagyok, és ez volt az életem álma.

Natalie 32 évesen bontotta fel az eljegyzését, és hat év randizás után sem járt sikerrel a szerelem terén. Az online megismert férfiakban nem bízott meg, és sokszor nem volt meg a kémia sem a partnereivel. Ekkor feladta, és úgy döntött, egyedül valósítja meg az álmát.

Az IVF-program mellett döntött, és 6500 eurót (kb. 2.5 millió forint) fektetett bele Spanyolországban. Szülei, a 71 éves Jasmin és a 73 éves Alan teljes mértékben támogatták, és el is kísérték a beavatkozásra. Az első kezelése sikeresnek bizonyult, ám a sorsa különös fordulatot vett: három hónapos terhes volt, amikor megismerkedett az igazival.

Natalie először 2025 januárjában találkozott Adam Rice-szal, és ekkor nagyjából havonta egyszer futottak össze, mivel mindketten egy idősek otthonában dolgoztak. Adam később felvette vele a kapcsolatot, és 2025 júniusában randevúra hívta.

Azonnal tudta ő az igazi

Már az első találkozástól kezdve azonnal felismerte benne a lelki társát. Adam teljes mértékben elfogadta Natalie anyaság iránti vágyát, a kisfiú, Zavi-Emilio pedig karácsony estéjén született meg császármetszéssel.

A devoni anyuka így mesélt:

Olyan szerencsésnek érzem magam. Zavi az én kis csodám. Csak bámulom, és magamba szívom az apró részleteket. Csodálatos. Minden, amire mindig is vágytam, a helyére került.

Adam elmondta, hogy nem is tudta, Natalie terhes, egészen addig, amíg az első randijuk közepén el nem árulta neki. Bár ez természetesen meglepte, sokkal inkább az anyuka bátorsága és ereje nyűgözte le - elmondása szerint ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy beleszeretett.

Minden randival egyre jobban beleszerettem. Különleges érzés volt nézni, ahogy nő a pocakja, mintha egy olyan történet kezdetét láttam volna, amelyhez valahogy már akkor is tartoztam.

Azt is hozzátette, hogy bár biológiailag nem az ő fia, már az első találkozásuk is különleges volt: minden lecsendesedett benne, és azonnal erős kötelék alakult ki közte, Natalie és a kisfiú között. Úgy érzi, szerencsés, hogy minden nap őket választhatja - írja a Mirror.