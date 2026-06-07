„Shout out to Rúzsa Magdi” – Mi az ördögöt csinál? Rúzsa Magdi összeállt Mollywooddal!

A „Shout Out to Rúzsa Magdi” mém megalkotója, Mollywood korábban arról beszélt, hogy hazai előadók közül legszívesebben a Kossuth-díjas énekesnővel, Rúzsa Magdival készítene közös zenét. Nos, úgy tűnik az álmok tényleg valóra válnak, ugyanis érkezik a Rúzsa Magdolna és Mollywood közös produkciója!
Néhány hónapja hatalmas népszerűségnek örvendett Mollywood videója, ahol arról beszél, hogy közös zenét szeretne készíteni Rúzsa Magdival. A videót több százezren látták, köztük maga az énekesnő is, aki eleget téve a fiatal zenész vágyainak, most közös dalukon dolgoznak.
A hírt Rúzsa Magdi osztotta meg rajongóival Instagram-oldalán. A bejegyzésben egy fotót láthatunk, ahogy a két énekes egymás mellett ülve mosolyog a kamerába. A rajongók szinte percek alatt megtöltötték a kommentszekciót, köztük néhányan örömtelien fogadták a bejelentést, míg mások ledöbbenve jegyezték meg, hogy a Kossuth-díjas énekesnő ezzel bizony jócskán lejjebb adta a tőle megszokott színvonalat.
Azért lowkey remélem, hogy nem lesz közös dal
– írta egy hozzászóló.
Hát ha van valami, ami még szintén nem volt rajta senkinek sem a 26os bingótábláján, akkor az ez
– érkezett egy másik komment.
A mentális egészségem érdekében ez AI
– írta egy harmadik követő.
A bejelentés különösen azért keltett nagy visszhangot, mert az elmúlt években ritkán láthattuk Rúzsa Magdit ennyire váratlan együttműködésben. Az énekesnő pályafutása során számos műfajban kipróbálta magát, ám a Mollywooddal közös projekt minden eddiginél szokatlanabb párosításnak ígérkezik.
Míg Rúzsa Magdi hármasikreket nevel és már több száz elképesztő slágert kiadott, addig a fiatal feltörekvő zenész, Mollywood még csak szárnyait bontogatva igyekszik megtalálni saját hangját.
A közös dalról egyelőre kevés részletet árultak el az alkotók, így sem a megjelenés pontos időpontja, sem a zenei stílus nem ismert. A rajongók találgatásai azonban már megindultak: sokan arra számítanak, hogy a dal ötvözni fogja Mollywood internetes kultúrából táplálkozó humorát és Rúzsa Magdi karakteres, érzelmes énekhangját.
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