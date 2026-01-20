"70 felett is létezik igaz szerelem" - Az idős házaspár négy hónappal az esküvő előtt ismerkedett meg

78 évesen kötötték össze az életüket. A menyasszony és a vőlegény egy templomban ismerkedtek meg, mindössze négy hónappal házasságuk előtt. Dale Pitsenbarger és Mae Clemons az első randijuk után egy hónappal eljegyezték egymást.

Házasság idősebb korban: 78 évesen kötötték össze életüket / Fotó: Unsplash

78 évesen kötöttek házasságot, szerelem volt első látásra

Soha nem késő! Ezt az üzenetet közvetíti Dale Pitsenbarger és Mae Clemons tavaly szeptember 13-án kötött házassága.

Az ohiói Cardingtonban tett eskü előtt néhány hónappal ismerkedtek meg és egy pillanatot sem akarnak már egymás nélkül tölteni. A pár szerelmi tanácsa:

Ne add fel! A hirtelen döntések a legjobbak

Mint kiderült, korábban mindketten elveszítették házastársukat és megfogadták, hogy többé nem randiznak. Számukra volt a legnagyobb meglepetés, hogy az élet mégis közbeszólt.

Év elején ugyanis egy váratlan találkozás következtében úgy döntöttek, teret adnak a szerelemnek és eljegyezték egymást.

Az elejétől a végéig mindketten annyira boldogok voltak

– mondta Hailey Kinnamon, az esküvő fotósa.

Minden olyan volt, mint a nagykönyvben!

A fotós elmondta, hogy a pár egy teljes esküvői élményt szeretett volna, így a virágcsokor eldobása sem maradhatott ki a ceremóniából.

Nem akartak semmin spórolni, mert ez egy olyan nap volt, amiről régóta álmodoztak és ritka alkalom, hogy az egész család együtt lehetett.

A vőlegény elegánsan festett klasszikus szmokingjában, míg a menyasszony egy hosszú ujjú, virágdíszítéses menyasszonyi ruhát viselt.

A reggelt még különlegesebbé tette, hogy a koszorúslányok a szertartás előtt egy meghitt, érzelmes imádkozásra csatlakoztak Mae Clemons mellé. A meghatottság pedig folytatódott, amikor a nőt fia kísérte az oltárhoz.

Amint meglátta Dale-t az oltárnál, az arckifejezése egy állandó mosollyá változott és ez kitartott az est hátralévő részében

– mesélte a fotós.

A szertartás egyszerre volt őszinte és könnyed hangulatú. A pár 115 vendég előtt mondta ki az igent, majd kéz a kézben sétáltak vissza az oltártól már férjként és feleségként – közölte a PEOPLE.

70 felett is létezik igaz szerelem

– mondták a PEOPLE-nek.