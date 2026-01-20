"70 felett is létezik igaz szerelem" - Az idős házaspár négy hónappal az esküvő előtt ismerkedett meg

78 évesen kötötték össze az életüket. A menyasszony és a vőlegény egy templomban ismerkedtek meg, mindössze négy hónappal házasságuk előtt. Dale Pitsenbarger és Mae Clemons az első randijuk után egy hónappal eljegyezték egymást.
Soha nem késő! Ezt az üzenetet közvetíti Dale Pitsenbarger és Mae Clemons tavaly szeptember 13-án kötött házassága.
Az ohiói Cardingtonban tett eskü előtt néhány hónappal ismerkedtek meg és egy pillanatot sem akarnak már egymás nélkül tölteni. A pár szerelmi tanácsa:
Ne add fel! A hirtelen döntések a legjobbak
Mint kiderült, korábban mindketten elveszítették házastársukat és megfogadták, hogy többé nem randiznak. Számukra volt a legnagyobb meglepetés, hogy az élet mégis közbeszólt.
Év elején ugyanis egy váratlan találkozás következtében úgy döntöttek, teret adnak a szerelemnek és eljegyezték egymást.
Az elejétől a végéig mindketten annyira boldogok voltak
– mondta Hailey Kinnamon, az esküvő fotósa.
Minden olyan volt, mint a nagykönyvben!
A fotós elmondta, hogy a pár egy teljes esküvői élményt szeretett volna, így a virágcsokor eldobása sem maradhatott ki a ceremóniából.
Nem akartak semmin spórolni, mert ez egy olyan nap volt, amiről régóta álmodoztak és ritka alkalom, hogy az egész család együtt lehetett.
A vőlegény elegánsan festett klasszikus szmokingjában, míg a menyasszony egy hosszú ujjú, virágdíszítéses menyasszonyi ruhát viselt.
A reggelt még különlegesebbé tette, hogy a koszorúslányok a szertartás előtt egy meghitt, érzelmes imádkozásra csatlakoztak Mae Clemons mellé. A meghatottság pedig folytatódott, amikor a nőt fia kísérte az oltárhoz.
Amint meglátta Dale-t az oltárnál, az arckifejezése egy állandó mosollyá változott és ez kitartott az est hátralévő részében
– mesélte a fotós.
A szertartás egyszerre volt őszinte és könnyed hangulatú. A pár 115 vendég előtt mondta ki az igent, majd kéz a kézben sétáltak vissza az oltártól már férjként és feleségként – közölte a PEOPLE.
70 felett is létezik igaz szerelem
– mondták a PEOPLE-nek.
