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Rubint Réka azon a klinikán kért segítséget, ahol Katalin hercegnét kezelték

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors katalin hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 08:27 / FRISSÍTÉS: 2026. június 07. 08:28
rákbetegséglondonkórházRubint Réka
A The Royal Marsden kórház híresen jó onkológiai intézmény. Rubint Réka a legprofibbaktól kapott segítséget.
Bors
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A The Royal Marsden egy professzionális daganatos betegségekre szakosodott kórház. Itt kapott ellátást rákbetegsége miatt Katalin hercegné, majd Rubint Réka is ehhez az intézményhez fordult.

Rubint Réka Schobert Norbi oldalán küzd a betegséggel
Rubint Réka Schobert Norbi oldalán küzd a betegséggel
Fotó:  Mediaworks

Rubint Réka rákbetegsége miatt Londonból kért segítséget

A Royal Marsden évente mintegy 50 000 beteget lát el az Egyesült Királyságból és a világ számos más országából. Itt gyógyult Katalin hercegné is, miután 2024-ben egy hasi műtétet követően daganatot találtak nála - írja a Story. Most kiderült, hogy Royal Marsdenben segítettek Rubint Rékának is

Az édesanya és a férje, Schobert Norbert Hajdú Péternél nyilatkoztak a rák elleni harcról. Réka elmondta, hogy amikor kiderült a betegsége, a leleteivel Bécsbe utaztak, majd azokat kiküldték Londonba is, mondván: "Több szem többet lát” . Ezután kemoterápiás kezelést kapott, de később újra felkeresték a klinikát.

Aztán próbáltuk megúszni, hogy ne kelljen tovább kemót kapni, és akkor felvettük a Royal Marsden klinikával a kapcsolatot, akik azt javasolták, hogy immunterápia legyen a folytatás, s ezután megkaptam itthon az immunterápiát.

- fogalmazott. További részleteket a videóban hallhatsz:

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