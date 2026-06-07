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Ketyeg az óra: két hete tűnt el a Házasság első látásra producere, a rendőrség szerint még mindig semmi nyoma

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 08:45
eltűntrejtély
A randiműsor munkatársát utoljára a tengerpart közelében látták. A Házasság első látásra producere minden nyom nélkül tűnt el.
CJA
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Több mint két hete keresik a Házasság első látásra egyik producerét, a 46 éves Katie Walkert, aki május 22-én tűnt el nyomtalanul. 

Rejtélyes eltűnt a Házasság első látásra producere
Rejtélyes eltűnt a Házasság első látásra producere
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Hol lehet a Házasság első látásra producere?

Walkert utoljára a sydney-i Bondi Beach környékén észlelték. A rendőrség a bejelentést követően nyomozást indított, és most a lakosság segítségével próbálnak rábukkanni a nőre.

A producer jólétéért egyre többen aggódnak: Walker a televíziós és médiaprodukciós szektor kedvelt és ismert alakja. A Házasság első látásra Ausztrália egyik legnagyobb televíziós exportcikke, világszerte nézők millióit vonzza, és drámai kapcsolataival rendszeresen címlapokra kerül.

Bár Walker gyakran töltött időt Sydney keleti külvárosaiban - köztük a Bondi negyedben is - május 22., péntek óta senki sem beszélt vele, és továbbra sem tudni, hol lehet.

A rendőrség szerint, ha veszélyben van, minden perc számít, ezért a hatóságok a lakosság segítségét kérik a rejtélyes módon eltűnt producer felkutatásához - írja a Metro.

 

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