Ketyeg az óra: két hete tűnt el a Házasság első látásra producere, a rendőrség szerint még mindig semmi nyoma

Több mint két hete keresik a Házasság első látásra egyik producerét, a 46 éves Katie Walkert, aki május 22-én tűnt el nyomtalanul.
Walkert utoljára a sydney-i Bondi Beach környékén észlelték. A rendőrség a bejelentést követően nyomozást indított, és most a lakosság segítségével próbálnak rábukkanni a nőre.
A producer jólétéért egyre többen aggódnak: Walker a televíziós és médiaprodukciós szektor kedvelt és ismert alakja. A Házasság első látásra Ausztrália egyik legnagyobb televíziós exportcikke, világszerte nézők millióit vonzza, és drámai kapcsolataival rendszeresen címlapokra kerül.
Bár Walker gyakran töltött időt Sydney keleti külvárosaiban - köztük a Bondi negyedben is - május 22., péntek óta senki sem beszélt vele, és továbbra sem tudni, hol lehet.
A rendőrség szerint, ha veszélyben van, minden perc számít, ezért a hatóságok a lakosság segítségét kérik a rejtélyes módon eltűnt producer felkutatásához - írja a Metro.
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