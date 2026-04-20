„Meg akarta menteni a Földet” – összetörtek a szülők, belehalt a leukémiába a bátor tinédzser

Megrendítő szavakkal búcsúznak egy hartlepooli tinédzsertől, aki hosszú küzdelem után, 19 évesen vesztette életét leukémia következtében.

Grace Measor pénteken hunyt el, miután őssejt-transzplantációt követően súlyos szövődmények léptek fel. A fiatal lány előre leveleket írt családjának és barátainak, amelyeket halála esetére hagyott hátra. Ezekben arra kérte szeretteit, hogy éljék az életüket teljes mértékben, és biztosította őket arról, hogy „minden rendben van”.

Grace-nél 2017-ben diagnosztizáltak akut limfoblasztos leukémiát. A kezdeti kezelések sikeresek voltak, és a lány később kiváló eredményeket ért el az iskolában, főiskolán és az egyetemen is. Tudományos pályára készült, és a Johnson Matthey cégnél kezdett dolgozni.

Szülei elmondása szerint arról álmodott, hogy bejárja a világot, és a megújuló energiák kutatásával segít a bolygón.

Meg akarta menteni a Földet

– mondta édesanyja. A család igyekezett minden lehetőséget megragadni, hogy támogassa álmait. Grace többek között Nepálba, Törökországba, Floridába, Spanyolországba, Ausztriába és Franciaországba is eljutott.

Emlékeket gyűjtöttünk, nem tárgyakat

– fogalmazott Nichola. Grace mindenhol könnyen barátokra talált, és sokak szívébe belopta magá tlegyen szó iskoláról, főiskoláról vagy munkahelyről. Egy országos kémiai verseny döntőjébe is bejutott, azonban az odavezető úton erős hátfájdalmak jelentkeztek nála.

Több vizsgálat után, decemberben Newcastle-ben megerősítették: a leukémia visszatért. Az orvosok csontvelő-átültetést javasoltak, amelyet teljes testbesugárzás és erős kemoterápia előzött meg. A kezelés meddőséget okozhatott volna, ezért Grace – mindössze 19 évesen – úgy döntött, hogy egy petefészkét eltávolíttatja és lefagyasztja, hogy később esélye lehessen a gyermekvállalásra.

A beavatkozások után azonban mellkasi fertőzés és ritka szövődmények léptek fel, amelyek súlyos agysérülést okoztak. Az orvosok szerint nem volt esély a felépülésre, ezért a család jelenlétében leállították a kezelést. Grace szerettei karjaiban hunyt el. Édesapja elmondta: a lány által hátrahagyott levelek rendkívüli érettségről tanúskodnak, és erőt adnak a családnak.

Azt írta: amikor a tengerparton sétáltok, ott leszek a hullámokban, a levegőben, amit belélegeztek és minden rendben van. Azt kérte, éljük tovább az életünket érte is

– idézte fel Graeme.