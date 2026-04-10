BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Így kezelhető a csigolyaelcsúszás időskorban

Így kezelhető a csigolyaelcsúszás időskorban

csigolya
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 09:15
hátfájdalomderékfájdalomcsigolyaelcsúszás endoszkóposbetegséggerincbetegség
A csigolyaelcsúszás a gerinc egyik gyakori problémája, amely fájdalmat és mozgáskorlátozottságot okozhat. A csigolyaelcsúszás időben felismerve jól kezelhető, de kezeletlenül súlyosbodhat.
Zedna Life
A szerző cikkei
  • A csigolyaelcsúszás a csigolyák elmozdulását jelenti.
  • Leggyakrabban az ágyéki gerincszakaszon fordul elő.
  • Fájdalmat és mozgásbeszűkülést okozhat.
  • Idegi tünetek is jelentkezhetnek.
  • Okai lehetnek veleszületettek vagy szerzettek.
  • Kezelése konzervatív vagy műtéti is lehet.

A csigolyaelcsúszás (spondylolisthesis) során egy csigolya előre- vagy hátracsúszik a mellette lévőhöz képest. Ez a gerinc stabilitását befolyásolja, és különböző idegi és mozgásszervi panaszokat okozhat.

Csigolyaelcsúszással küzdő idős férfi a hátát fájlalva a nappalijában
A csigolyaelcsúszás leggyakoribb tünete a mozgásra, terhelésre fokozódó derékfájdalom
Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Mi okozza a csigolyaelcsúszást?

A csigolyaelcsúszás kialakulhat veleszületett okok miatt, amikor a csigolyák szerkezete eleve gyengébb vagy eltérő. Gyakori azonban a szerzett forma is, amely az évek során, fokozatosan alakul ki. Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a túlterhelés és az ismétlődő mechanikai stressz, különösen sportolóknál vagy fizikai munkát végzőknél. Az életkor előrehaladtával a gerinc stabilitását biztosító szalagok és porckorongok is gyengülnek, ami növeli az elcsúszás esélyét. Sérülések, balesetek vagy akár hirtelen mozdulatok is kiválthatják a problémát, különösen akkor, ha a gerinc már eleve terhelt vagy gyengült állapotban van.

Milyen tünetek jelentkezhetnek?

A csigolyaelcsúszás tünetei változóak lehetnek, és nagyban függnek az elcsúszás mértékétől. A leggyakoribb panasz a derékfájdalom, amely mozgásra, terhelésre fokozódhat. 

Gyakran jelentkezik kisugárzó fájdalom a farpofákba vagy a lábakba, ami idegi érintettségre utalhat. 

Mindemellett izomfeszülés, merevség, valamint a mozgástartomány beszűkülése is jellemző, súlyosabb esetben pedig zsibbadás, bizsergés vagy izomgyengeség is kialakulhat, ami már ideggyöki nyomásra utal, és orvosi kivizsgálást igényel.

Hogyan kezelhető a csigolyaelcsúszás?

A csigolyaelcsúszás kezelése az elcsúszás mértékétől és a tünetek súlyosságától függ. Enyhébb esetekben konzervatív módszerek is elegendők lehetnek, például gyógytorna, amely a gerinc stabilizáló izmainak erősítésére fókuszál. Fontos a megfelelő mozgásminták elsajátítása, a túlzott terhelés kerülése, valamint szükség esetén fájdalomcsillapító vagy gyulladáscsökkentő kezelés alkalmazása. Egyes esetekben fizioterápia vagy manuálterápia is segíthet. Súlyosabb, előrehaladott állapotban – különösen idegi tünetek esetén – műtéti beavatkozás is szükségessé válhat a gerinc stabilizálása érdekében.

Mire figyeljünk a mindennapokban?

Csigolyaelcsúszás esetén különösen fontos a helyes testtartás és a gerinc kímélése. Kerülni kell a hirtelen, nagy terheléssel járó mozdulatokat, valamint a tartós rossz testhelyzeteket. A rendszeres, célzott mozgás – például gyógytorna vagy stabilizáló edzés – segíthet megelőzni az állapot romlását. Emellett a testsúly kontrollja is fontos, mivel a túlsúly extra terhelést jelent a gerinc számára.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Ha a fájdalom tartósan fennáll, fokozódik, vagy idegi tünetek – például zsibbadás, gyengeség – jelentkeznek, mindenképpen javasolt szakember felkeresése. A korai diagnózis és a megfelelő kezelés segíthet megelőzni a súlyosabb szövődményeket, és javíthatja az életminőséget.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
