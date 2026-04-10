Így kezelhető a csigolyaelcsúszás időskorban

A csigolyaelcsúszás a csigolyák elmozdulását jelenti.

Leggyakrabban az ágyéki gerincszakaszon fordul elő.

Fájdalmat és mozgásbeszűkülést okozhat.

Idegi tünetek is jelentkezhetnek.

Okai lehetnek veleszületettek vagy szerzettek.

Kezelése konzervatív vagy műtéti is lehet.

A csigolyaelcsúszás (spondylolisthesis) során egy csigolya előre- vagy hátracsúszik a mellette lévőhöz képest. Ez a gerinc stabilitását befolyásolja, és különböző idegi és mozgásszervi panaszokat okozhat.

A csigolyaelcsúszás leggyakoribb tünete a mozgásra, terhelésre fokozódó derékfájdalom

Mi okozza a csigolyaelcsúszást?

A csigolyaelcsúszás kialakulhat veleszületett okok miatt, amikor a csigolyák szerkezete eleve gyengébb vagy eltérő. Gyakori azonban a szerzett forma is, amely az évek során, fokozatosan alakul ki. Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a túlterhelés és az ismétlődő mechanikai stressz, különösen sportolóknál vagy fizikai munkát végzőknél. Az életkor előrehaladtával a gerinc stabilitását biztosító szalagok és porckorongok is gyengülnek, ami növeli az elcsúszás esélyét. Sérülések, balesetek vagy akár hirtelen mozdulatok is kiválthatják a problémát, különösen akkor, ha a gerinc már eleve terhelt vagy gyengült állapotban van.

Milyen tünetek jelentkezhetnek?

A csigolyaelcsúszás tünetei változóak lehetnek, és nagyban függnek az elcsúszás mértékétől. A leggyakoribb panasz a derékfájdalom, amely mozgásra, terhelésre fokozódhat.

Gyakran jelentkezik kisugárzó fájdalom a farpofákba vagy a lábakba, ami idegi érintettségre utalhat.

Mindemellett izomfeszülés, merevség, valamint a mozgástartomány beszűkülése is jellemző, súlyosabb esetben pedig zsibbadás, bizsergés vagy izomgyengeség is kialakulhat, ami már ideggyöki nyomásra utal, és orvosi kivizsgálást igényel.

Hogyan kezelhető a csigolyaelcsúszás?

A csigolyaelcsúszás kezelése az elcsúszás mértékétől és a tünetek súlyosságától függ. Enyhébb esetekben konzervatív módszerek is elegendők lehetnek, például gyógytorna, amely a gerinc stabilizáló izmainak erősítésére fókuszál. Fontos a megfelelő mozgásminták elsajátítása, a túlzott terhelés kerülése, valamint szükség esetén fájdalomcsillapító vagy gyulladáscsökkentő kezelés alkalmazása. Egyes esetekben fizioterápia vagy manuálterápia is segíthet. Súlyosabb, előrehaladott állapotban – különösen idegi tünetek esetén – műtéti beavatkozás is szükségessé válhat a gerinc stabilizálása érdekében.