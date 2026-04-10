Így kezelhető a csigolyaelcsúszás időskorban

A csigolyaelcsúszás (spondylolisthesis) során egy csigolya előre- vagy hátracsúszik a mellette lévőhöz képest. Ez a gerinc stabilitását befolyásolja, és különböző idegi és mozgásszervi panaszokat okozhat.
A csigolyaelcsúszás kialakulhat veleszületett okok miatt, amikor a csigolyák szerkezete eleve gyengébb vagy eltérő. Gyakori azonban a szerzett forma is, amely az évek során, fokozatosan alakul ki. Az egyik leggyakoribb kiváltó ok a túlterhelés és az ismétlődő mechanikai stressz, különösen sportolóknál vagy fizikai munkát végzőknél. Az életkor előrehaladtával a gerinc stabilitását biztosító szalagok és porckorongok is gyengülnek, ami növeli az elcsúszás esélyét. Sérülések, balesetek vagy akár hirtelen mozdulatok is kiválthatják a problémát, különösen akkor, ha a gerinc már eleve terhelt vagy gyengült állapotban van.
A csigolyaelcsúszás tünetei változóak lehetnek, és nagyban függnek az elcsúszás mértékétől. A leggyakoribb panasz a derékfájdalom, amely mozgásra, terhelésre fokozódhat.
Gyakran jelentkezik kisugárzó fájdalom a farpofákba vagy a lábakba, ami idegi érintettségre utalhat.
Mindemellett izomfeszülés, merevség, valamint a mozgástartomány beszűkülése is jellemző, súlyosabb esetben pedig zsibbadás, bizsergés vagy izomgyengeség is kialakulhat, ami már ideggyöki nyomásra utal, és orvosi kivizsgálást igényel.
A csigolyaelcsúszás kezelése az elcsúszás mértékétől és a tünetek súlyosságától függ. Enyhébb esetekben konzervatív módszerek is elegendők lehetnek, például gyógytorna, amely a gerinc stabilizáló izmainak erősítésére fókuszál. Fontos a megfelelő mozgásminták elsajátítása, a túlzott terhelés kerülése, valamint szükség esetén fájdalomcsillapító vagy gyulladáscsökkentő kezelés alkalmazása. Egyes esetekben fizioterápia vagy manuálterápia is segíthet. Súlyosabb, előrehaladott állapotban – különösen idegi tünetek esetén – műtéti beavatkozás is szükségessé válhat a gerinc stabilizálása érdekében.
Csigolyaelcsúszás esetén különösen fontos a helyes testtartás és a gerinc kímélése. Kerülni kell a hirtelen, nagy terheléssel járó mozdulatokat, valamint a tartós rossz testhelyzeteket. A rendszeres, célzott mozgás – például gyógytorna vagy stabilizáló edzés – segíthet megelőzni az állapot romlását. Emellett a testsúly kontrollja is fontos, mivel a túlsúly extra terhelést jelent a gerinc számára.
Ha a fájdalom tartósan fennáll, fokozódik, vagy idegi tünetek – például zsibbadás, gyengeség – jelentkeznek, mindenképpen javasolt szakember felkeresése. A korai diagnózis és a megfelelő kezelés segíthet megelőzni a súlyosabb szövődményeket, és javíthatja az életminőséget.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
