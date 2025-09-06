Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A leukémia 5 jele – Így ismerd fel mielőtt megöl a vérrák

A leukémia 5 jele – Így ismerd fel mielőtt megöl a vérrák

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 12:45
rákleukémia
Ha meghalljuk a szót, máris beleremegünk. A leukémia, vagyis a vérrák sajnos nem ritka betegség, könnyen megbetegíthet téged is, vagy akár egy szerettedet. Lássuk mik azok a jelek, amikre érdemes odafigyelned, hogy időben felismerhesd a veszélyt.
Bors
A szerző cikkei

Leukémia. Alattomos betegség, hiszen a tüneteket más teljesen hétköznap betegségekkel is összekeverhetjük. Milyen tünetek jelezhetik a bajt? Olvass tovább, hiszen lehet, hogy az életedet menti meg a felismerés!

leukémia, vérrák, betegség, tünetek
A leukémia 5 jele – Így ismerd fel mielőtt megöl a vérrák 
Fotó: Kateryna Kon /  Shutterstock 

Leukémia 5 jele, amit ismerned kell

Mi az a leukémia?

A leukémia más néven fehérvérűség, vagy vérrák. A betegség a vérképzőrendszert támadja meg, azon belül is elsősorban a fehérvérsejteket, aminek következtében a szervezet védekezőképessége hanyatlani kezd.  

Vegyük sorra a figyelmeztető jeleket:

1 Kimerültség

Nem összekeveredő a szokásos „hétköznapi" fáradsággal. Ha hosszabb ideig fennáll az extrém kimerültség állapota, lehet a vérszegénység jele is. Ebben az esetben a szervezet nem kap elég oxigént, mert a beteg csontvelő nem termel elegendő egészséges vérsejtet.

2 Éjszakai izzadás

Tegyünk különbséget a nyári meleg miatti éjszakai izzadás, és a leukémiás beteg éjszakai verejtékezése között. Ha ideális a szoba hőmérséklete, viszont rendszeresen úgy ébredsz mintha ruhástul fürödtél volna, akkor az már egy intő jel. Az izzadás a szervezet egyik módja lehet arra, hogy a kóros sejtek vagy a fertőzések ellen küzdjön. 

leukémia, sápadt bőr, kék-lil foltok
A leukémia másik jele a megmagyarázhatatlan kék-lila foltokon kívül, a sápadt bőr
Fotó: Savvapanf Photo /  Shutterstock 

3 Furcsa foltok a bőrön

Nem emlékszel, hogy beütötted volna magad, mégis kékes-lilás foltok éktelenkednek a testeden? Sajnos ez egy újabb tünete a betegségnek. Miért alakulnak ki ezek a foltok? Ezek a vérlemezkék hiányának jelei, amelyek a véralvadásért felelősek. Ha ezek a foltok rendszeresen megjelennek, az jelezheti, hogy valami nincs rendben a vérképző rendszerrel.

4 Vérzékenység

Megvágod magad, de a szokásosnál tovább tart míg eláll a vérzés? Ez szintén azon vérlemezkék hiányát jelzheti, amik a véralvadásért felelősek.  

5 Visszatérő fertőzések

A legyengült immunrendszer nem tud megbirkózni a kórokozókkal, nem tud hatékonyan védekezni a baktériumok és a vírusok ellen. Ha gyakran vagy beteg és az antibiotikumok sem hatnak, járj utána mi állhat a háttérben, mert a leukémia egyik fontos tünete a folytonos betegeskedés. 

A leukémiára utaló tüneteket nem szabad félvárról venni! Ha magadra ismertél, mielőbb fordulj orvoshoz!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.  

További információkért nézd meg az alábbi videót:

Ne hagyd ki az alábbi cikkeinket se:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu