Leukémia. Alattomos betegség, hiszen a tüneteket más teljesen hétköznap betegségekkel is összekeverhetjük. Milyen tünetek jelezhetik a bajt? Olvass tovább, hiszen lehet, hogy az életedet menti meg a felismerés!

A leukémia 5 jele – Így ismerd fel mielőtt megöl a vérrák

Fotó: Kateryna Kon / Shutterstock

Leukémia 5 jele, amit ismerned kell

Mi az a leukémia?

A leukémia más néven fehérvérűség, vagy vérrák. A betegség a vérképzőrendszert támadja meg, azon belül is elsősorban a fehérvérsejteket, aminek következtében a szervezet védekezőképessége hanyatlani kezd.

Vegyük sorra a figyelmeztető jeleket:

1 Kimerültség

Nem összekeveredő a szokásos „hétköznapi" fáradsággal. Ha hosszabb ideig fennáll az extrém kimerültség állapota, lehet a vérszegénység jele is. Ebben az esetben a szervezet nem kap elég oxigént, mert a beteg csontvelő nem termel elegendő egészséges vérsejtet.

2 Éjszakai izzadás

Tegyünk különbséget a nyári meleg miatti éjszakai izzadás, és a leukémiás beteg éjszakai verejtékezése között. Ha ideális a szoba hőmérséklete, viszont rendszeresen úgy ébredsz mintha ruhástul fürödtél volna, akkor az már egy intő jel. Az izzadás a szervezet egyik módja lehet arra, hogy a kóros sejtek vagy a fertőzések ellen küzdjön.

A leukémia másik jele a megmagyarázhatatlan kék-lila foltokon kívül, a sápadt bőr

Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

3 Furcsa foltok a bőrön

Nem emlékszel, hogy beütötted volna magad, mégis kékes-lilás foltok éktelenkednek a testeden? Sajnos ez egy újabb tünete a betegségnek. Miért alakulnak ki ezek a foltok? Ezek a vérlemezkék hiányának jelei, amelyek a véralvadásért felelősek. Ha ezek a foltok rendszeresen megjelennek, az jelezheti, hogy valami nincs rendben a vérképző rendszerrel.

4 Vérzékenység

Megvágod magad, de a szokásosnál tovább tart míg eláll a vérzés? Ez szintén azon vérlemezkék hiányát jelzheti, amik a véralvadásért felelősek.

5 Visszatérő fertőzések

A legyengült immunrendszer nem tud megbirkózni a kórokozókkal, nem tud hatékonyan védekezni a baktériumok és a vírusok ellen. Ha gyakran vagy beteg és az antibiotikumok sem hatnak, járj utána mi állhat a háttérben, mert a leukémia egyik fontos tünete a folytonos betegeskedés.

A leukémiára utaló tüneteket nem szabad félvárról venni! Ha magadra ismertél, mielőbb fordulj orvoshoz!