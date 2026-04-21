KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Béla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Egyszer csak egy hatalmas csattanást hallottam" - Kórházba került az influenszer egész családja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 14:30
Cserbenhagyásos balesetnek minősítették az esetet, amiben kisbuszuk volt érintett. A népszerű influenszer 10 fős családja kórházba került.

Egy 10 fős influenszer család került kórházba egy cserbenhagyásos baleset után, amelyben a kisbuszuk volt érintett. A Lafond családnak több mint 400 000 követője van a TikTokon, amiben Los Angeles-i életüket mutatják be.

Sokkoló, mi történt az influenszer családdal
Fotó: TikTok

A Lafond család mind a 10 tagja kórházba került egy cserbenhagyásos baleset után Los Angelesben. Április 13-án Hashim és Johnetta Lafond, valamint nyolc gyermekük éppen egy kisbuszban utaztak, amikor egy autó nekiütközött járművüknek. Az ABC7 szerint a család nagyrészt sértetlenül megúszta az esetet.

Az eset április 13-án történt, amikor a 10 fős család kisbuszába egy autó belement, és a sztráda középső elválasztó sávjába sodorta őket.

A kaliforniai autópálya-rendőrségi közlemény szerint egy személyautó hátulról ütközött a Lafond család kisbuszának, ami miatt mindkét jármű megpördült a nedves útfelületen. Miután a kisbusz a középső elválasztónak csapódott és megállt, a személyautó továbbhajtott és elhagyta a baleset helyszínét. A hatóság cserbenhagyásos balesetként minősítette az esetet.

A család az incidens után a kisbusz padlóján heverő telefon segítségével tudta hívni a 911-et. A helyszínen készült fotók szerint az ütközés következtében betörtek a jármű ablakai, egy videó pedig azt mutatta, hogy a mentősök a helyszínen látták el a család tagjait.

Láttam a visszapillantó tükörben egy autót, ami nagy sebességgel közeledett felénk

– mondta Hashim az eset leírásakor.

Egyszer csak egy hatalmas csattanást hallottam, aztán hirtelen elkezdtünk pörögni

– tette hozzá Johnetta.

A Lafond család a TikTokon több mint 400 000 követővel rendelkezik, ahol Los Angeles-i életüket mutatják be tízfős családként. Az esetet egyelőre nem kommentálták a platformon. A család kisbusza totálkáros lett, jelenleg a biztosítóval dolgoznak azon, hogy új járműhöz jussanak, írja a People.

@houseoflafond Babymoon before baby number 8. One last peaceful escape with my husband at @Glen Ivy Hot Springs #babymoon #pregnancyjourney #momlife #baby8 ♬ original sound - The Lafond Family

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
