"Egyszer csak egy hatalmas csattanást hallottam" - Kórházba került az influenszer egész családja

Egy 10 fős influenszer család került kórházba egy cserbenhagyásos baleset után, amelyben a kisbuszuk volt érintett. A Lafond családnak több mint 400 000 követője van a TikTokon, amiben Los Angeles-i életüket mutatják be.

Sokkoló, mi történt az influenszer családdal

A Lafond család mind a 10 tagja kórházba került egy cserbenhagyásos baleset után Los Angelesben. Április 13-án Hashim és Johnetta Lafond, valamint nyolc gyermekük éppen egy kisbuszban utaztak, amikor egy autó nekiütközött járművüknek. Az ABC7 szerint a család nagyrészt sértetlenül megúszta az esetet.

Az eset április 13-án történt, amikor a 10 fős család kisbuszába egy autó belement, és a sztráda középső elválasztó sávjába sodorta őket.

A kaliforniai autópálya-rendőrségi közlemény szerint egy személyautó hátulról ütközött a Lafond család kisbuszának, ami miatt mindkét jármű megpördült a nedves útfelületen. Miután a kisbusz a középső elválasztónak csapódott és megállt, a személyautó továbbhajtott és elhagyta a baleset helyszínét. A hatóság cserbenhagyásos balesetként minősítette az esetet.

A család az incidens után a kisbusz padlóján heverő telefon segítségével tudta hívni a 911-et. A helyszínen készült fotók szerint az ütközés következtében betörtek a jármű ablakai, egy videó pedig azt mutatta, hogy a mentősök a helyszínen látták el a család tagjait.

Láttam a visszapillantó tükörben egy autót, ami nagy sebességgel közeledett felénk

– mondta Hashim az eset leírásakor.

Egyszer csak egy hatalmas csattanást hallottam, aztán hirtelen elkezdtünk pörögni

– tette hozzá Johnetta.

A Lafond család a TikTokon több mint 400 000 követővel rendelkezik, ahol Los Angeles-i életüket mutatják be tízfős családként. Az esetet egyelőre nem kommentálták a platformon. A család kisbusza totálkáros lett, jelenleg a biztosítóval dolgoznak azon, hogy új járműhöz jussanak, írja a People.