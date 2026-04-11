Szemfáradásnak hitték, de halálos daganat volt: meghalt a 10 éves kislány

Tragikus fordulatot vett egy 10 éves kislány története, akinek kezdetben ártalmatlannak tűnő tüneteit végül egy agresszív agydaganat okozta.

A kislányt a diagnózis után már nem tudták megmenteni az orvosok.

Egy kislány tragikus története

Myla Lilly Broadey-Meears 2025 augusztusában családi nyaraláson volt az angliai Primrose Valley-ben, amikor fejfájásra és szédülésre kezdett panaszkodni. Édesanyja, Chantelle Broadey elmondása szerint a kislány korábban teljesen egészséges volt, aktívan részt vett az iskolai sportnapon is. A nyaralás alatt azonban megváltozott a viselkedése: sokat viselt napszemüveget, nem akart részt venni a programokon, ami szokatlan volt tőle. A család eleinte szemfáradásra gyanakodott, különösen azért, mert Myla sok időt töltött videojátékokkal.

Orvoshoz vitték, ahol kezdetben azt tanácsolták, figyeljék a tüneteket. Később egy szemvizsgálat során azonban az orvosok azonnal észrevették, hogy komolyabb problémáról lehet szó, és sürgősen kórházba irányították a családot.

A vizsgálatok kimutatták, hogy Myla egy agresszív, úgynevezett diffúz középvonali gliómában szenvedett, amely egy gyorsan növekvő, negyedik stádiumú agydaganat. A daganat mérete elérte a 7-10 centimétert. Három nappal később műtétet hajtottak végre, amely során a daganat mintegy 60 százalékát eltávolították. Az állapota azonban ezt követően romlani kezdett.

Édesanyja szerint a műtét után Myla már nem volt ugyanaz a gyermek: bal oldali gyengeség alakult ki nála, ágyhoz kötötté vált, és ritkán reagált a környezetére. Bár voltak jobb pillanatai, ezek rövid ideig tartottak. A kezelések során 30 alkalmas sugárterápián esett át, de a betegség előrehaladását nem tudták megállítani. Myla 2026. január 15-én hunyt el, mindössze négy nappal a tizedik születésnapja után. Édesanyja szerint hat hónapon át küzdött a betegséggel.

A család a kislány emlékére jótékonysági sétát szervezett „Myla’s Twilight Walk” néven, hogy felhívják a figyelmet az agydaganatokra, és támogatást gyűjtsenek a kutatásokhoz. Szülei szerint Myla bátor volt, és szeretnék, ha története másokhoz is eljutna, hogy növeljék a betegség ismertségét és elősegítsék a jövőbeni gyógyítás lehetőségét, derül ki a People cikkéből.