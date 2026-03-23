„Apu, én is meg fogok halni, mint anya?” - eltemette édesanyját, most nélküle kell megküzdenie a gyilkos kórral a 11 éves Kittinek

Felfoghatatlan fájdalom ért egy négygyermekes monoki édesapát. Juhász Péter 2024-ben vesztette el feleségét, aki leukémiás volt, tavaly októberben pedig 11 éves kislányánál, Kittinél is ugyanazt a gyilkos kórt diagnosztizálták. A leukémiás kislány a betegség szövődményeként megvakult, a család pedig a teljes anyagi összeomlás szélére került.

Azt kérdezte a leukémiás kislány: „Apu, én is meg fogok halni, mint anya?”

Tragédiák sora sújtja a monoki családot

A tragédiasorozat 2024 elején kezdődött a Juhász családban. Az édesanya, a 44 éves Andrea minden előjel nélkül rosszul lett. Mentő vitte kórházba, ahol kiderült: leukémiás. A szervezetét olyan agresszíven támadta meg a kór, hogy mindössze két hónap után örökre lehunyta a szemét, férje pedig négy gyermekkel maradt egyedül: a most 15 éves Péterrel, a 14 éves Milánnal, a 11 éves Kittivel és a 6 éves Rolival, aki akkor mindössze négyéves volt.

Két éve halt meg a négy gyermek édesanyja leukémiában

Újabb csapás: Kitti is súlyos beteg lett

A gyerekek lelkileg nehezen viselték édesanyjuk elvesztését, főleg az elején, de összeszedték magukat és megtanultak édesanyjuk hiányával együtt élni. Még két év sem telt el a gyász óta, tavaly októberben az addig egészséges kislány, Kitti is váratlanul rosszul lett. Éppúgy, mint anno az édesanyja. Egyik pénteken még iskolában volt, a hétvégén azonban fáradtságra panaszkodott, állandóan aludni akart és már felülni sem bírt. Azonnal mentőt hívtak hozzá. Debrecenben a kórházban megvizsgálták és közölték az édesapjával a lesújtó hírt: a kislánya is leukémiás. Genetikai vizsgálatot is csináltak, hogy az édesanyja örökíthette-e át a betegséget, de kiderült, hogy nem. Ez csupán a véletlen műve. Kitti, az édesapa és a testvérek is teljesen összezuhantak.

Kitti gyönyörű, hosszú haja kihullott a kemoterápiától

Kemoterápia, hónapokig tartó kórházi kezelések követték mindezt. És a remény, hogy a kislány túl fogja élni, nem úgy, mint az édesanyja. A helyzetet súlyosbította, hogy Kitti a betegség következtében agyvérzést kapott, ami miatt egyik napról a másikra elvesztette a látását.

Nekem kellett közölnöm vele, hogy megvakult, akkor még nem tudtuk, hogy örökre...

- emlékszik vissza szomorúan az édesapa, Péter.

Elmagyaráztam neki, hogy az agyvérzés miatt nem lát. Sírt szegénykém és kérdezte, fog-e még látni valaha. Nem tudtam mit válaszoljak, én sem tudtam, hónapokig csak bizakodni tudtunk. Azonban most voltunk szemvizsgálaton, ahol kiderült, Kitti látóidegei annyira sérültek, hogy soha többé nem fog látni a kislányom

- mondta elkeseredve Péter.