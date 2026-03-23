„Apu, én is meg fogok halni, mint anya?” - eltemette édesanyját, most nélküle kell megküzdenie a gyilkos kórral a 11 éves Kittinek

Felfoghatatlan fájdalom ért egy négygyermekes monoki édesapát. Juhász Péter 2024-ben vesztette el feleségét, aki leukémiás volt, tavaly októberben pedig 11 éves kislányánál, Kittinél is ugyanazt a gyilkos kórt diagnosztizálták. A leukémiás kislány a betegség szövődményeként megvakult, a család pedig a teljes anyagi összeomlás szélére került.
A tragédiasorozat 2024 elején kezdődött a Juhász családban. Az édesanya, a 44 éves Andrea minden előjel nélkül rosszul lett. Mentő vitte kórházba, ahol kiderült: leukémiás. A szervezetét olyan agresszíven támadta meg a kór, hogy mindössze két hónap után örökre lehunyta a szemét, férje pedig négy gyermekkel maradt egyedül: a most 15 éves Péterrel, a 14 éves Milánnal, a 11 éves Kittivel és a 6 éves Rolival, aki akkor mindössze négyéves volt.
A gyerekek lelkileg nehezen viselték édesanyjuk elvesztését, főleg az elején, de összeszedték magukat és megtanultak édesanyjuk hiányával együtt élni. Még két év sem telt el a gyász óta, tavaly októberben az addig egészséges kislány, Kitti is váratlanul rosszul lett. Éppúgy, mint anno az édesanyja. Egyik pénteken még iskolában volt, a hétvégén azonban fáradtságra panaszkodott, állandóan aludni akart és már felülni sem bírt. Azonnal mentőt hívtak hozzá. Debrecenben a kórházban megvizsgálták és közölték az édesapjával a lesújtó hírt: a kislánya is leukémiás. Genetikai vizsgálatot is csináltak, hogy az édesanyja örökíthette-e át a betegséget, de kiderült, hogy nem. Ez csupán a véletlen műve. Kitti, az édesapa és a testvérek is teljesen összezuhantak.
Kemoterápia, hónapokig tartó kórházi kezelések követték mindezt. És a remény, hogy a kislány túl fogja élni, nem úgy, mint az édesanyja. A helyzetet súlyosbította, hogy Kitti a betegség következtében agyvérzést kapott, ami miatt egyik napról a másikra elvesztette a látását.
Nekem kellett közölnöm vele, hogy megvakult, akkor még nem tudtuk, hogy örökre...
- emlékszik vissza szomorúan az édesapa, Péter.
Elmagyaráztam neki, hogy az agyvérzés miatt nem lát. Sírt szegénykém és kérdezte, fog-e még látni valaha. Nem tudtam mit válaszoljak, én sem tudtam, hónapokig csak bizakodni tudtunk. Azonban most voltunk szemvizsgálaton, ahol kiderült, Kitti látóidegei annyira sérültek, hogy soha többé nem fog látni a kislányom
- mondta elkeseredve Péter.
Kitti, a 11 éves kislány döbbenetes nyugalommal beszél arról, amin most éppen keresztülmegy. Bár élete egyik napról a másikra sötétségbe borult, ő nem adta fel a reményt. Amikor a kórházban felébredve rájött, hogy nem lát, kétségbeesetten sírt, de azóta csak a gyógyulásra koncentrál. Édesapja akkor is ott volt mellette és fogta a kezét, biztatta, hogy mindig mellette lesz, bármi is történjék.
Megijedtem, amikor rájöttem, mi történt. De én bátor vagyok, tudom, hogy a gyógyulásom miatt erősnek kell maradnom. A legrosszabb az egészben, hogy nem látok és nem járhatok iskolába, hiányoznak a barátaim, hiányzik, hogy lássam a testvéreimet, az apukámat, a nagymamámat. De a barátnőim sokszor felhívnak messengeren és ők mindig felvidítanak
- mesélte Kitti, aki most a családján kívül a barátaiból tud erőt meríteni.
Otthon, a kezelések közötti szünetekben a kislány nem gubózik be. Bár csak fényeket lát, érintéssel és a hangok után próbál tájékozódni. Legfőbb társa a 6 éves öccse, Roli, akivel elválaszthatatlanok.
A kicsivel, Rolival sokat gyurmázunk meg rajzolgatunk. Ő is segít nekem mindenben, meg a többi testvérem is
- meséli a kislány.
Kitti már most tanulja, hogyan tájékozódjon a házban látás nélkül, és meglepő ügyességgel mozog a megszokott falak között. Még a jövőjét is tervezni kezdte: ha a látása nem térne vissza, kész elmenni egy speciális iskolába, hogy megtanulja, hogyan élhet teljes életet vakon is. Ismerősök és a barátok is ajándékokat küldtek neki, főleg plüssöket, amikhez bármikor hozzábújhat.
A családban a legnagyobb félelem most a bizonytalanság. Amikor Kitti diagnózisa kiderült, a testvérek első kérdése szívbemarkoló volt: pont azt kérdezték, amit maga Kitti is.
Az első kérdésük rögtön, hogy ő is meg fog halni, mint anya? De elmondtam nekik, hogy nem, mert neki szerencsére a gyógyítható fajta leukémiája van. A látását viszont nem fogja visszakapni. De legalább él!
Péternek talán az a legnehezebb, hogy míg ő is küzd a félelmeivel, ő tartja a lelket a gyermekeiben. Kitti volt a leganyásabb gyerek, őt viselte meg legjobban a gyász, most mégis hihetetlen erővel küzd. A kemoterápiás kezelések alatt ő maga kérte apját, hogy vágja le a hosszú haját, amikor az hullani kezdett.
Péter targoncavezetői állását volt kénytelen feladni, hogy a gyerekekkel lehessen és Kittit a debreceni kezelésekre hordja. A családot a férfi édesanyja, a nagymama segíti. Péterék a felesége halála után oda is költöztek hozzá, de a háromszobás, fával fűtött monoki házban szerény körülmények között élnek.
Volt, hogy titokban sírtam, hogy ne lássák a gyerekek. Vegyes érzéseim vannak, hogy miért pont velünk történik ez, miután elvesztettem az életem párját. De muszáj erősnek maradnom a gyerekek és főleg Kitti miatt, mert ő is nagyon pozitívan áll hozzá. Fantasztikus kislány
- beszél érzelmeiről az édesapa. A nagymama sokat van a gyerekekkel, amikor Péter a kislányával kezelésen van, néha pedig ő jár Kittivel a kemoterápiára.
A család mellett áll a Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány, melyet Bajzát Krisztián alapított, aki maga is leukémiás volt és csontvelő-átültetésen esett át 2007-ben. Krisztián pontosan tudja, milyen anyagi és lelki teherrel jár, ha egy szülő kiesik a munkából a betegség miatt.
Akkor szembesültem vele, hogy mivel jár ez a betegség, milyen anyagi nehézségeket vonz ez maga után, hiszen a betegeink hosszas hónapokat, sokszor éveket is kórházban kell, hogy töltsenek. Beteg gyerekek esetén valamelyik szülő kiesik a munkából, általában az anyuka, az apuka pedig dolgozik éjt nappallá téve, a bevételek azonban így is csökkennek, míg a kiadások meg nőnek. Kitti esetében viszont minden egyszemélyben az édesapára hárul
- mondja az alapítvány elnöke, Bajzát Krisztián.
Az alapítványon keresztül lehet támogatni a kislányt és családját a gyógyuláshoz vezető úton és a mindennapi túlélésben.
Ha szeretnél Kittinek segíteni, ITT megteheted. Fontos, hogy a közlemény rovatba írd bele: Juhász Kitti
Kittinek édesanyja ölelése nélkül kell megküzdenie a betegséggel, de érzi, tudja, hogy anyukája szeretete itt van körülötte és ez is erőt ad neki ehhez a nagyon nehéz időszakban. Minden fillér, ami az ő nevére érkezik az alapítványhoz, a leukémiával vívott küzdelmét segíti.
