„Sokkos állapotban voltam, nem akartam elhinni” – azt hitte csak fekélye van, majd szörnyű diagnózist kapott az édesanya

A 62 éves nő nem ivott, nem élt káros szenvedéllyel, sőt még sportolt is. Ennek ellenére a nyelvén kialakult fekélyek rákosnak bizonyultak. A diagnózis megdöbbentő volt, sosem gondolta volna, hogy ekkora probléma gyökerezik egy egyszerű fekélyben.

Rákos diagnózis lepte meg fiatal anyukát Fotó: SIRAPHOL S. / Forrás: Freepik.com

A diagnózis meghökkentő és sokkoló volt

A 62 éves skót származású Margot Blair 2022-ben fehér elváltozásokat kezdte el észrevenni a nyelvén. Két évvel később szájnyálkahártya-fekélyei lettek, azonban korábban nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget. Volt a szájában hátul egy éles foga, azt hitte ez okozza a tüneteket.

Azonban a nyelv megduzzadt, és fájdalma olyan erős lett, hogy tavaly májusban az állkapcsától az arcán át egészen a fejéig végig sugárzott. Hogy választ találjon a szörnyű fájdalomra Margot magánrendelésre ment, mivel a fekélyei nem akartak elmúlni.

A nőnél végül nyelvrákot diagnosztizáltak, melynek tüneteire most más emberek figyelmét is igyekszik felkelteni. „Az életed során előfordul, hogy lesznek fekélyeid, és az egyik legnagyobb probléma, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyod őket. Én sem hoztam összefüggésbe a fekélyeket a rákkal” - idézi a Daily Record a szavait.

Nyelvduzzanatát már nem tudta a fogára fogni, így végül felkereste a magánrendelőt, ahol megkapta a diagnózis. Eleinte csak fogorvoshoz ment problémájával, de a szakember biopszia nélkül is megmondta, hogy laphámsejtes karcinómája van.

Sokkos állapotban voltam, nem akartam elhinni, hogy rák a diagnózis. Ráadásul pont szájban, ami egyáltalán nem kellemes hely.

Margot ezt követően több kontrollvizsgálaton, MRI, CT-vizsgálaton és biopszián is részt vett a Dumfries and Galloway Royal Infirmary-ben. A glasgowi Queen Elizabeth Kórházban eltávolították műtéti úton a kezdeti rákot és a nyirokcsomókat, de kiderült, hogy a rák áttétet okozott.

Margot nyelvét másodjára is megműtötték, a nyakában lévő rákos nyirokcsomókat is el kellett távolítani. A kezelések ízlelési problémákat, 12 centis heget és nyelési nehézségeket okozott. „Vannak, akik azt hiszik, hogy süket vagyok a beszédmódom miatt.”