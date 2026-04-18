Bébiszitternél hagyta 7 éves lányát az anya – ami ez után történt arra nincsenek szavak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 14:30
A bébiszitter nagyot hibázott. Az autista kislány sosem tért haza.

Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy brit család életét: a hét éves kislány alig néhány órával azután vesztette életét, hogy először hagyták egy új bébiszitternél. 

A kislány vízbe fulladt

Nyla May Bradshaw holttestét 2026. március 30-án találták meg egy tónál az Owston Hall Golf Course területén, Doncasterben. A kislány édesanyja, Hayley aznap reggel 7:45-kor vitte el őt egy speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó bébiszitterhez. Nyla autista volt, nem beszélt, és nem volt veszélyérzete, ezért hajlamos volt elszaladni. Édesanyja ezért egyértelműen kérte a felügyelőt, hogy a kislányt semmiképp se vigye ki a lakásból.

A tragédia előtt azonban egy fénykép készült, amelyen Nyla már egy erdei ösvényen látható – felügyelet nélkül, biztonsági póráz nélkül. A bébiszitter később azt mondta, azért nem használta a pórázt, mert a kislány „szépen fogta a kezét”. A család egyik barátja szerint a felügyelő már az első órában úgy döntött, hogy kiviszi Nylát a szabadba, annak ellenére, hogy pontos tájékoztatást kapott a kislány állapotáról és kockázatairól.

Nylát „szökésre hajlamos” gyermekként tartották számon, aki könnyen elszaladt, ha nem figyeltek rá folyamatosan. Otthonában ezért magas kerítést és speciális zárakat is alkalmaztak. Az édesanya a húsvéti szünet miatt volt kénytelen új felügyeletet keresni, mivel a megszokott gondozók nem voltak elérhetők. Az ajánlott bébiszitter napi 160 fontért vállalta a felügyeletet, és azt állította magáról, hogy autizmusra specializálódott.

Néhány órával később Hayley üzenetet kapott: a kislány eltűnt, a rendőrség pedig már úton volt. A tragédia után az édesanya megható sorokkal búcsúzott gyermekétől: 

Összetöri a szívem leírni, de ma elvesztettük gyönyörű kislányunkat. Ő volt a mi világunk, tele szeretettel és nevetéssel.

A Little Rainbows nevű jótékonysági szervezet kampányt indított, amelyben a fogyatékkal élő gyermekek ellátásának rendszerszintű hiányosságaira hívják fel a figyelmet. Kiemelték: Nyla állapotát és folyamatos felügyeleti igényét hivatalos dokumentumok is rögzítették, azonban az ilyen támogatások jellemzően csak tanítási időszakban érhetők el, így az iskolai szünetekben komoly hiány keletkezik az ellátásban, értesült a Mirror.

 

